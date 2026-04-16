Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Σε κρίσιμη κατάσταση η ξανά φυλακισμένη στο Ιράν νομπελίστρια Μοχαμαντί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ιατρική περίθαλψη που της προσφέρεται είναι εντελώς ανεπαρκής, λέει η αδελφή της, κάτι που έχουν καταγγείλει επανειλημμένα υποστηρικτές της φεμινίστριας

Η φυλακισμένη ιρανή νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση αφού υπέστη καρδιακή προσβολή, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο αδελφός της 53χρονης αγωνίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής.

Ο Χαμιντρεζά Μοχαμαντί ανέφερε μέσω X ότι η αδελφή του είναι τρομερά αδύναμη αφού υπέστη καρδιακή προσβολή στα τέλη Μαρτίου κι έχει χάσει πολύ βάρος, κάτι που θορυβεί την οικογένεια.

Η ιατρική περίθαλψη που της προσφέρεται είναι εντελώς ανεπαρκής, συνέχισε, κάτι που έχουν καταγγείλει επανειλημμένα υποστηρικτές της φεμινίστριας.

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, στην οποία απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023 σε ένδειξη αναγνώρισης για «τον αγώνα της εναντίον της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν» και «την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας για όλους», κρατείται σε φυλακή στην πόλη Ζαντζάν (βορειοδυτικά).

Σύμφωνα με συνήγορό της, της επιβλήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου νέα πολυετής ποινή κάθειρξης, ενώ της έχει επιβληθεί επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα