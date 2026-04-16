Από την μακρινή Ουγκάντα με αγάπη και στρατεύματα…

Αν εξαιρέσεις τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό μας μέτωπο και ο υπόλοιπος κόσμος είναι σε τροχιά απορρύθμισης και μεγάλου σάλτο μορτάλε. Σας έχω ξαναπεί πως για τα κοινωνικά δίκτυα αφιερώνω το πολύ 45-50 λεπτά την ημέρα… Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που βρίσκω ένα κείμενο αξιόλογο (υπάρχουν και από αυτά!...) και αφιερώνω χρόνο να δω τις διαστάσεις του. Αλλά αυτά στα οποία «έδωσα πάνω», σήμερα, πραγματικά το πρώτο αν ισχύει μία στο εκατομμύριο, τότε ας ετοιμαζόμαστε για την μετοίκηση σε άλλους πλανήτες! Διαβάστε το πρώτο σούπερ κείμενο και πάρτε βαθιές ανάσες. Η σωτηρία μας έρχεται από πολύ μακριά και είναι…θεόσταλτη. Δημοσιεύω και την σχετική φωτογραφία…Βρείτε ποια σχέση έχει το δεύτερο με το τρίτο κείμενο…

Βέβαια θα υπάρχουν αμέτρητα κι άλλα, αλλά είπαμε το πολύ… σαρανταπέντε με πενήντα λεπτά την ημέρα.

Τρομερά νέα μας έρχονται από την μακρινή Ουγκάντα, αφού από το πουθενά ο αρχηγός του στρατού της χώρας Μαχούζι Καϊνερουγκάμπα απείλησε την Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου του 2026, πως θα ηγηθεί ο ίδιος 100.000 στρατού, για να προστατέψει το Ισραήλ! Ο Μαχούζι μάλιστα δεν σταμάτησε εκεί. Ονόμασε την Τουρκία ως πρόβλημα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τόνισε ότι η Ουγκάντα, ως μια Χριστιανική χώρα, πρέπει να προστατέψει την γη του Ιησού Χριστού. Η κλιμάκωση πλέον είναι απίστευτη στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν και όλοι οι ανταποκριτές μας αναμένουν για την επόμενη κίνηση της υποσαχάριας αυτής χώρας.

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να στείλουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα. Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα πρόσθετων επιθέσεων ή χερσαίων επιχειρήσεων, εάν δεν τηρηθεί η εκεχειρία, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.