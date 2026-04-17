Η αισχροκέρδεια είναι που τους σκοτώνει

Πέρασε σχεδόν μία εβδομάδα από την ημέρα της τραγωδίας με την κατάρρευση της ετοιμόρροπης πολυκατοικίας στην Γερμασόγεια, που έθαψε κάτω από τα ερείπιά της δύο αλλοδαπούς και εκείνο που βλέπουμε, είναι μία προσπάθεια, ο καθένας να βγει από το κάδρο των ευθυνών και να ρίξει την μπάλα πάρα κάτω.

Το Υπουργείο Εσωτερικών δείχνει τους ΕΟΑ, οι ΕΟΑ τους δήμους, οι δήμοι τους ιδιοκτήτες και οι ιδιοκτήτες κοιτάζουν το ταβάνι και σφυρίζουν αδιάφορα.

Ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες πολλά. Για μη έγκαιρη ενημέρωση, για μη εκκένωση επικίνδυνων κτηρίων, για αδράνεια, για εργαλεία που υπάρχουν και δεν αξιοποιούνται, για νέα εργαλεία που πρέπει να δοθούν και νέες διαδικασίες που πρέπει να θεσμοθετηθούν, για μητρώα και πλατφόρμες που θα δημιουργηθούν με τις επικίνδυνες οικοδομές κλπ.

Μεταξύ μας όμως όλα αυτά δεν είναι τίποτα περισσότερο από λόγια του αέρα και «ευαισθησίες» που θα ξεχαστούν, μόλις περάσουν 10-15 μέρες, όπως συμβαίνει πάντα.

Το πρόβλημα με τις επικίνδυνες και ετοιμόρροπες οικοδομές και το «γερασμένο» κτηριακό μας απόθεμα, όπως το χαρακτήρισε το ΕΤΕΚ, δεν είναι σημερινό. Υπάρχει χρόνια και ποτέ δεν ασχοληθήκαμε σοβαρά και όπως έπρεπε με αυτό, και το ίδιο θα κάνουμε και τώρα.

Και ο λόγος είναι ένας: Κανείς δεν ενδιαφέρεται στην ουσία για την ζωή των «άκληρων» που υποχρεώνονται να «ζουν», όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη, σε κτήρια - φέρετρα. Στα κτήρια αυτά δεν ζούμε εμείς και οι άνθρωποι του κοντινού περιβάλλοντος μας. Μένουν άνθρωποι «περιφρονημένοι», που όλοι οι υπόλοιποι τους προσπερνάμε αδιάφορα. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία «ανεπιθύμητοι» αλλοδαποί, αλλά προς έκπληξη και αρκετοί Ελληνοκύπριοι, που η τσέπη τους αντέχει να πληρώνουν μόνο για τρώγλες και αχούρια. Ξέρουν, ότι ρισκάρουν τη ζωή τους, αλλά με το δυσθεώρητο ύψος των ενοικίων η άλλη τους επιλογή είναι δυστυχώς ο… δρόμος.

Λέμε να εκκενωθούν άμεσα οι επικίνδυνες οικοδομές και έτσι πρέπει. Που θα «στεγαστούν» όμως όλοι αυτοί, που ζουν σήμερα εκεί, κανείς δεν λέει.

Η ουσιαστική λοιπόν διάσταση του προβλήματος με τις επικίνδυνες οικοδομές είναι το κόστος στέγης στην Κύπρο και η αισχροκέρδεια στα ενοίκια. Όσο η πολιτεία συνεχίζει να κλείνει τα μάτια και αρνείται να παρέμβει, για να εκλογικεύσει τα ενοίκια, επιβάλλοντας, όπως πολλές άλλες χώρες έπραξαν, πλαφόν σε αυτά, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα υποχρεώνονται να ζουν σε κτήρια-νεκροταφεία και ο κίνδυνος να ανασυρτούν νεκροί από τα ερείπια τους θα είναι καθημερινός. Όλα τα υπόλοιπα είναι κενά λόγια...

