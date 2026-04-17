Αθήνα: Βρέθηκε νεκρή γυναίκα σε πιλοτή - Προσήχθη ένας άντρας

Της Εύης Κατσώλη

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας με γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες έπεσε από το μπαλκόνι τρίτου ορόφου από διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται στην ίδια πολυκατοικία, στην οδό Κολοκοτρώνη προσήχθη άνδρας, ο οποίος εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Πηγή: enikos.gr