Ζήτω η διαφθορά

Μια χαρά περάσαμε το φετινό Πάσχα. Δεν πλήξαμε καθόλου. Από τη μία οι αποκαλύψεις Δρουσιώτη και από την άλλη οι χειρισμοί του αρχηγού Αστυνομίας, του υπουργού Δικαιοσύνης και δυστυχώς και του ΠτΔ μας κράτησαν σε εγρήγορση. Όπως πάντα, χωριστήκαμε σε δύο στρατόπεδα. Οι Δρουσιωτικοί και οι κρατικοί. Το θέμα και πάλι το εθνικό σπορ, η διαφθορά. Βέβαια αυτήν τη φορά χόντρυνε το παιχνίδι. Πώς να το κάνουμε υπήρξε μια ανέλιξη. Από τις απάτες λευκού κολάρου περάσαμε σε ισχυρισμούς για παιδεραστίες, βιασμούς ακόμα και φόνους. Ίσως εδώ που φτάσαμε, με τη διαφθορά να είναι στο DNA μας, να πρέπει να ευχηθούμε και εις ανώτερα. Στόχος όλων, και των δύο «παρατάξεων», η εξαφάνιση της διαφθοράς. Οι μεν, οι Δρουσιωτικοί, πιστεύουν στον δύσκολο δρόμο, δηλαδή στην πάταξή της και οι άλλοι στον εύκολο, δηλαδή στην απόκρυψη και συγκάλυψή της. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν θα υπάρχει διαφθορά. Είτε δεν θα γίνονται πράξεις διαφθοράς είτε δεν θα τις ακούμε.

Στο τέλος της ημέρας ίσως ο εύκολος δρόμος να είναι ο πιο σύντομος και αποτελεσματικός. Πού να τρέχουμε τώρα σε έρευνες, δίκες και άλλες χρονοβόρες διαδικασίες. Υπάρχει και το πρακτικό πρόβλημα. Ποιος θα ερευνήσει; Και ακόμα αν γίνουν έρευνες και οι υποθέσεις παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίων, ποιος θα τις δικάσει; Ο ΠτΔ, φανερά ενοχλημένος και σε έντονο ύφος, μας είπε, «Αλίμονο οι πολίτες να μην εμπιστεύονται τους θεσμούς». Βέβαια δεν διευκρίνισε σε ποιους θεσμούς αναφέρεται. Μήπως εννοείτε τη Νομική υπηρεσία, την Αστυνομία ή τη δικαστική εξουσία; Αν αυτούς εννοείτε κύριε Πρόεδρε, αυτοί δεν σέβονται τους θεσμούς που υπηρετούν, πώς να τους εμπιστευθεί ο πολίτης; Αυτοί αποκαλούνται θεσμοί ενώ στην ουσία είναι μια παρέα ερασιτεχνών, ανεπαρκών και χαμηλής ηθικής αντίστασης.

Ο συγγραφέας και ερευνητής Μακάριος Δρουσιώτης όταν κατάγγειλε στην Αστυνομία ότι παρακολουθείται η Αστυνομία όχι μόνο δεν έκανε καμία έρευνα αλλά αντίθετα οι αστυνομικοί στους οποίους έκανε τις καταγγελίες, κινήθηκαν νομικά εναντίον του. Αυτές τις αρχές καλείτε τους πολίτες να εμπιστευτούν; Η Νομική Υπηρεσία και συγκεκριμένα ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης αναφέρεται σε απόφαση του ΕΔΑΔ ως ο άνθρωπος υπέρ της έμφυλης βίας. Ακόμα ένας θεσμός που μας καλείτε να εμπιστευθούμε;

Εσείς για τα πιο πάνω τι κάνατε; Και εσείς είστε θεσμός. Γιατί λοιπόν ο Κύπριος πολίτης να σας εμπιστευθεί; Όταν βουλευτής καταγγέλλεται για ξυλοδαρμό γυναίκας, κομματικό στέλεχος μεγάλου κόμματος για βιασμό, δήμαρχος και πάλι κατηγορείται για βιασμό, τι περιμένετε από τον Κύπριο πολίτη να κάνει; Μήπως να σιωπήσει, να προσποιηθεί ότι δεν άκουσε; Ότι δεν κατάλαβε;

Όταν εσείς ο ίδιος παραδέχεστε σε φίλο σας ότι οι αποκαλύψεις Δρουσιώτη προκαλούν εμετό και μετά σκαρφίζεστε το κόλπο της Europol και δεν διορίζετε από την πρώτη στιγμή ποινικούς ανακριτές, με τι μούτρα ζητάτε από τον Κύπριο πολίτη να σεβαστεί τους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένου του θεσμού του ΠτΔ; Σεβασμός στους θεσμούς ενός κράτους με τόση βρομιά και δυσοσμία θα σημαίνει σεβασμό στη διαφθορά. Είναι ως και εάν καλείτε τον Κύπριο πολίτη να πει «ζήτω στη διαφθορά».

Όταν φτάσαμε στο σημείο να αποκαλούμε τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη ως προσπάθεια αποσταθεροποίησης του κράτους, τι να πει κανείς. Δεν αντιλαμβανόμαστε δυστυχώς ότι τα αποσταθεροποιημένα και απαξιωμένα κράτη δεν κινδυνεύουν από αποσταθεροποίηση. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, «εν τη σοφία του», μας είπε ότι δύο τουλάχιστον θα μείνουν εκτεθειμένοι. Δηλαδή κύριε Αντωνίου στο δικό σας το μυαλό ολοκληρώθηκαν οι έρευνες και δύο μένουν εκτεθειμένοι. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι με τέτοιες επιπόλαιες δηλώσεις μένετε εσείς εκτεθειμένος και ο ΠτΔ τον οποίο εκπροσωπείτε;

Ούτε το επιχείρημα ότι παντού υπάρχει διαφθορά είναι σωστό. Δηλαδή επειδή όλοι κτυπούν γυναίκες θα πρέπει να κτυπούμε και εμείς; Επειδή όλοι βιάζουν θα πρέπει να βιάζουμε και εμείς.; Θα συμφωνήσω ότι η διαφθορά δεν είναι μόνο κυπριακό φαινόμενο. Όμως σε άλλα διεφθαρμένα κράτη συναντάς έστω και έναν θεσμό που αντιδρά. Κυπριακό φαινόμενο είναι το γεγονός ότι εδώ δεν υπάρχει έστω και ένας θεσμός που να στέκεται όρθιος.

Για χρόνια επικρατεί η άποψη ότι στην Ελλάδα η διαφθορά βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα από την Κύπρο. Εμείς οι άμωμοι και αμόλυντοι αποκαλούμε τους Ελλαδίτες «απατεώνες καλαμαράδες». Δυστυχώς για εμάς, έπεσε και αυτός ο μύθος. Τους βάλαμε γυαλιά. Κλασικό παράδειγμα η υπόθεση του μαύρου βαν. Εμείς αναστείλαμε τη δίωξη, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ενώ οι «απατεώνες καλαμαράδες» καταδίκασαν τον Ισραηλινό πράκτορα.

Δυστυχώς κύριε Πρόεδρε με τις τελευταίες αποκαλύψεις έχει ισοπεδωθεί το κράτος και εσείς φαίνεται να μην το νιώθετε. Δεν είναι μόνο οι αποκαλύψεις αλλά και οι χειρισμοί της υπόθεσης από ένα υποτιθέμενο διατεταγμένο κράτος. Οι χειρισμοί της υπόθεσης απέδειξαν ότι δεν πρόκειται για κανονικό κράτος. Ένα κράτος Μαφία, ένα κράτος παρωδία. Όταν σε άρθρα μου αποκάλεσα την Κυπριακή Δημοκρατία, ψευδοκράτος του νότου δέχθηκα πολλά δυσμενή σχόλια. Μέχρι και ελληνόφωνο Τούρκο με αποκάλεσαν. Ασφαλώς και δεν είμαι ελληνόφωνος Τούρκος. Είμαι ένας ενεργός πολίτης ο οποίος δεν καταπίνει τα πάντα αμάσητα.

Θα έπρεπε κύριε Πρόεδρε να αντιληφθείτε επιτέλους ότι και εσείς ο ίδιος αποτελείτε έναν θεσμό, αυτόν του ΠτΔ. Οι πολίτες ούτε εσάς εμπιστεύονται. Επτά στους δέκα δεν σας εμπιστεύονται. Φταίνε οι πολίτες ή εσείς; Στην προκειμένη περίπτωση τι κάνατε; Ποιες οι ενέργειες για αποκατάσταση του κράτους δικαίου; Εκτός από δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση τι άλλο κάνατε; Πώς είναι δυνατόν να προσπαθείτε να τους βγάλετε όλους τρελούς και αναξιόπιστους; Και ο προκάτοχός σας μιλούσε για συκοφάντες και ψυχασθενείς. Κακά παραδείγματα έχετε ακολουθήσει κύριε ΠτΔ. Τα παραδείγματα προς μίμηση τα συγχύσατε με τα παραδείγματα προς αποφυγή.

«Καθαρόν πράγμα δεν είναι ό,τι επλύθη, αλλ’ ό,τι δεν ελερώθη», κατά τον Έλληνα γνωμικογράφο Δημήτριο Καμπούρογλου. Εμείς, με πρωτεργάτες τους θεσμούς που ο ΠτΔ μας καλεί να σεβαστούμε, έχουμε την «τεχνογνωσία» να τα πλένουμε όλα. Μέχρι και ο πιο δύσκολος λεκές καθαρίζεται και ταυτόχρονα λερώνουμε τα καθαρά γιατί είμαστε σίγουροι για το ξέπλυμα.

Όταν ξεκίνησε αυτή η πρωτόγνωρη υπόθεση, των αποκαλύψεων Μακάριου Δρουσιώτη, όντως ο ΠτΔ αντιμετώπισε την υπόθεση με σοβαρότητα και έδειχνε αποφασιστικότητα για πλήρη και αντικειμενική διερεύνηση. Σε αναρτήσεις μου δήλωνα ότι βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τον ΠτΔ. Δυστυχώς φάνηκε μια βιαστική και επιπόλαια θέση. Στο τέλος κάηκε το χέρι μου. Διεφθαρμένοι δεν είναι μόνο αυτοί που εμπλέκονται σε πράξεις διαφθοράς αλλά και αυτοί που εμπλέκονται στις προσπάθειες συγκάλυψης.

«Αν απουσιάζει η δικαιοσύνη, τι άλλο είναι η πολιτική εξουσία, παρά οργανωμένη ληστεία;», κατά τον Ιερό Αυγουστίνο. Σε αυτό το σενάριο ζούμε. Από τη μία η ανύπαρκτη Νομική Υπηρεσία και Αστυνομία, από την άλλη η απαξιωμένη δικαστική εξουσία και μια πολιτική εξουσία που σπεύδει με διάφορα κόλπα να συγκαλύψει τη διαφθορά. Η μόνη διαφορά, οι δικοί μας «ληστές» είναι ανοργάνωτοι, άτσαλοι και ερασιτέχνες