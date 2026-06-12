Το βάρβαρο θέαμα για τα γενέθλια του Τραμπ - Οργή για το κλουβί με μονομάχους έξω από τον Λευκό Οίκο

Μία τεράστια αρένα, ένα κλουβί για αγώνες MMA και εκατομμύρια δολάρια: ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει την Κυριακή τουρνουά Μικτών Πολεμικών Τεχνών για τα 80ά του γενέθλια στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου, στον κήπο της υπογραφής των συμφωνιών του Οσλο, τον κήπο της αποχώρησης του Ρίτσαρντ Νίξον από την προεδρία μετά το σκάνδαλο Γουότεργκέιτ...

Επισήμως, το θέαμα των 60 εκατομμυρίων δολαρίων είναι η έναρξη των εορτασμών της 250ης επετείου της Διακήρυξης της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.

Αλλά τέτοια κατασπατάληση πόρων για την οργάνωση ενός τέτοιου είδους «αθλητικού» σόου κάτω από τα παράθυρα του προέδρου, την ημέρα των γενεθλίων του, προκαλεί οργή στους Αμερικανούς που πληρώνουν μέσω της αύξησης του κόστους διαβίωσης την μόλις προηγούμενη «ιδιοτροπία» του Τραμπ, τον πόλεμό του κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ επιμένει: το κόστος της εγκατάστασης της αρένας ύψους 28 μέτρων μπροστά στον Λευκό Οίκο και όλα τα παρελκόμενα θα πληρωθούν από την UFC (Ultimate Fighting Championship), την εταιρεία που κυριαρχεί στον κόσμο των MMA.

Ο επιχειρηματίας δεν κρύβει τον θαυμασμό του για αυτό σπορ, που συνδυάζει τεχνικές και κανόνες μίας σειράς πολεμικών τεχνών, από το τζούντο μέχρι το ταϊλανδικό μποξ.

Οι συμμετέχοντες παλεύουν σε ένα είδος κλουβιού σε σχήμα οκταγώνου. «Είναι οι πιο σκληροί που θα έχετε δει», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην New York Post. «Αν δεν έχετε παρακολουθήσει ποτέ, δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας»

Βάρβαρο θέαμα και soft power

Ο Τραμπ είναι μεγάλος φαν αυτού του βάρβαρου θεάματος. Επωφελείται από αυτό για να απευθυνθεί στον κόσμο των MMA, σε νέους άνδρες κατά το μεγαλύτερο μέρος, ένα τμήμα του εκλογικού σώματος που τον υποστηρίζει.

Εν μέσω Μουντιάλ, ο Λευκός Οίκος εννοεί να εκμεταλλευθεί αυτούς τους αγώνες MMA και στον διεθνή στίβο. Ζήτησε από τους αμερικανούς διπλωμάτες να προμοτάρουν τις MMA μέσω της σύναψης συμφωνιών με την UFC ως ακόμη ένα εργαλείο soft power.

«Μπορεί και ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο» να παρακολουθήσουν τους αγώνες στην αρένα του Λευκού Οίκου, δήλωσε ενθουσιασμένος ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Στο νότιο κήπο του Λευκού Οίκου, η σιδερένια αρένα με τους προτζέκτορες και τις γιγαντο-οθόνες θα υποδεχθούν την Κυριακή 4.000 θεατές. Σύμφωνα με τον Ντάνα Γουάιτ, το αφεντικό του UFC, οι μισοί θα είναι αμερικανοί στρατιώτες. Περισσότερα από 100.000 άτομα αναμένονται στην κοντινή fan-zone που θα λειτουργήσει για την περίσταση.

«Μονομάχοι»

Ο μεγιστάνας των ακινήτων, το πρόσωπο των ριάλιτι σόου που ανέλαβε αναπάντεχα τον ρόλο του προέδρου υπενθυμίζει και πάλι το χάσμα που τον χωρίζει από τους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχτισε την δημόσια εικόνα του κάνοντας θέαμα τον εαυτό του », λέει ο Peter Loge, του πανεπιστημίου George Washington. Ο ειδικός στην Πολιτική Επικοινωνία τονίζει ότι το θέαμα της Κυριακής πάει γάντι στο στιλ της προεδρίας που αρέσει στην εκλογική του βάση.

«Είναι κάτι σαν θέαμα μονομάχων», λέει ο πανεπιστημιακός. «Σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, είναι σαν να λες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισχυρές, έχουν τον έλεγχο...και θα υπάρχουν και πυροτεχνήματα και δύο τύποι που θα δέρνονται...».

Το θέαμα έχει προκαλέσει οργισμένες αντιδράσεις. Αγωγή κατατέθηκε στα δικαστήρια για να σταματήσει η κατασκευή της αρένας με το επιχείρημα ότι πρόκειται για παράνομη χρήση δημόσιου χώρου για τον πλουτισμό φίλων του προέδρου.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις κατηγορίες και διέψευσε κάτι που είπε ο ίδιος ο Τραμπ: ότι το κλουβί μπορεί να παραμείνει, του τύπου «όπως το Παρίσι κράτησε τον Πύργο του Άιφελ μετά την Παγκόσμια Εκθεση του 1889».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ