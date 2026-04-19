Οι φόβοι του Ζελένσκι και οι εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ

Tης Δήμητρας Κυρανούδη

Από το 2004 είχε να διεξαχθεί κοινή συνεδρίαση των υπουργικών συμβουλίων της Γερμανίας και της Ουκρανίας. Είκοσι χρόνια μετά, η κυβέρνηση Ζελένσκι ταξίδεψε στη γερμανική πρωτεύουσα για εμβάθυνση της διμερούς στρατηγικής συμφωνίας και ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει συμπληρώσει τέσσερα και πλέον έτη. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι νιώθει πλέον μόνος, οι ΗΠΑ έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον έτερο πόλεμο που οι ίδιες ξεκίνησαν με το Ιράν, έναν πόλεμο με απρόβλεπτη έκβαση και διάρκεια που θέτει σε διακινδύνευση τις παγκόσμιες ενεργειακές οδούς για τους επόμενους μήνες.

Το Κίεβο πιέζεται, οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται, ο Ζελένσκι συνεχίζει να ζητά από τη Δύση συστήματα Patriot. Με τη Γερμανία υπεγράφησαν αμυντικές συμφωνίες εκ νέου για επιπλέον συστήματα Patriot και Iris-T αλλά και για συμπαραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών – με τη συμμετοχή γερμανικών κολοσσών. Ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασε αισιοδοξία για την αποδέσμευση του ευρωπαϊκού δανείου 90 δις ευρώ προς την Ουκρανία, μετά την αλλαγή εξουσίας στην Ουγγαρία - o Βίκτορ Όρμπαν το μπλόκαρε.

Ήδη η Γερμανία έχει δώσει πάνω από 55 δις ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και σχεδόν 25.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα στη Γερμανία. Πλέον η Γερμανία δεν συζητά την αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, γιατί κατά τα λεγόμενα του καγκελαρίου η Ουκρανία είναι πλέον καλά εξοπλισμένη, αλλά χρειάζεται οικονομική στήριξη.

Παρόλα αυτά, τα σύννεφα πάνω από την καγκελαρία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Ζελένσκι αυτή την εβδομάδα, ήταν εμφανή. Όσο και αν το Βερολίνο προσπαθεί να κρατήσει ψηλά το Ουκρανικό και να ηγηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη στήριξη προς το Κίεβο, το πολιτικό momentum δεν είναι υπέρ της Ουκρανίας. Το ζήτημα ενός εντατικού κύκλου ειρηνευτικών συνομιλιών Ουκρανίας, Ρωσίας, ΗΠΑ και Ευρώπης προς το παρόν, έχει μπει στον πάγο, ενώ και οι εγγυήσεις ασφαλείας τίθενται εν αμφιβόλω. Μόνο οι υπογραφές συμφωνιών για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας αποτελούν συγκεκριμένη δέσμευση - προς ικανοποίηση γερμανικών οικονομικών συμφερόντων.

Ο Ζελένσκι φοβάται ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα έχει αρνητικές συνέπειες άμεσα και μακροπρόθεσμα για την Ουκρανία. Η Ουάσινγκτον είναι πια εμφανώς αποστασιοποιημένη. Και στη Γερμανία πάντως καταγράφεται κόπωση εξαιτίας αυτού του πολέμου. Στις δημοσκοπήσεις η δημοτικότητα του καγκελάριου Μερτς βρίσκεται στο ναδίρ και ακροδεξιά, η Eναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται εκ νέου. Ήδη η ηγεσία του κόμματος επιρρίπτει στη γερμανική κυβέρνηση πολεμική εμμονή, την οποία θεωρεί αιτία της κρίσης στη γερμανική οικονομία. Μάλιστα ο συμπρόεδρός της, Τίνο Κρουπάλα, προτείνει ως λύση για τη νέα ενεργειακή κρίση επιστροφή στο φθηνό ρωσικό αέριο.

Επιχειρήματα σαν κι αυτό ακούγονται ήδη ενόψει των κρατιδιακών εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλντ στις αρχές Σεπτεμβρίου, όπου η Εναλλακτική για τη Γερμανία κυριαρχεί δημοσκοπικά με 38%. Επιχείρηματα που πείθουν μια πλειοψηφική μερίδα των πολιτών στη Σαξονία-Άνχαλντ, όπως και στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία που θα ακολουθήσει τέλη Σεπτεμβρίου, μαζί με το Βερολίνο. Η ίδια μερίδα πολιτών που ψηφίζει AfD επικρίνει τη στήριξη της Γερμανίας στην Ουκρανία επί τέσσερα χρόνια, γιατί κοστίζει στους γερμανούς φορολογούμενους. Ο αντίκτυπος των εκλογικών αναμετρήσεων του Σεπτεμβρίου στην ανατολική Γερμανία δεν θα είναι απλός. Θα έχει συνέπειες και στην κεντρική πολιτική σκηνή, ειδικά αν η ακροδεξιά καταφέρει να φτάσει την αυτοδυναμία σε κρατιδιακό επίπεδο, όπως μπορεί να συμβεί στο Μαγδεμβούργο. Και αυτό δεν αποκλείεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην κυβέρνηση και ως προς το Ουκρανικό.