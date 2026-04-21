Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Σε αναμονή εξελίξεων για το Κυπριακό

Σε μια ακόμη προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανή η διαδικασία για το Κυπριακό, στο περιθώριο του Φόρουμ Διπλωματίας στην Αττάλεια, καταγράφεται κινητικότητα με φόντο τις επόμενες κινήσεις των Ηνωμένων Εθνών. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλυψε ότι είχε συνάντηση με την Rosemary DiCarlo, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ για πολιτικές υποθέσεις και ειρηνευτικές αποστολές, με επίκεντρο τη νέα πρωτοβουλία του Antonio Guterres για το Κυπριακό.

Σύμφωνα με τον κ. Έρχιουρμαν, στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με την πρωτοβουλία, που ετοιμάζει ο Γενικός Γραμματέας, η οποία τοποθετείται χρονικά μετά τις βουλευτικές εκλογές και την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας, με ορίζοντα τον Ιούλιο του 2026. Παράλληλα, στο τραπέζι βρέθηκαν και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τα οποία εξακολουθούν να θεωρούνται κρίσιμο εργαλείο για τη διατήρηση ενός στοιχειώδους διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συνάντηση «παραγωγική και χρήσιμη», ένδειξη ότι παρά τη στασιμότητα στο πολιτικό επίπεδο, συνεχίζονται οι επαφές σε διπλωματικό επίπεδο. Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνονται και από άλλες πηγές, ενισχύοντας την εικόνα μιας συγκρατημένης κινητικότητας ενόψει του καλοκαιριού.

Ωστόσο, η ενεργοποίηση της νέας πρωτοβουλίας του ΟΗΕ δεν θεωρείται δεδομένη. Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση των διεργασιών, ο Γενικός Γραμματέας αναμένεται να κινηθεί από κοινού με την ειδική απεσταλμένη Maria Angela Holguin, μόνο εφόσον καταγραφεί μέχρι τον Ιούλιο ουσιαστική ένδειξη προόδου. Με άλλα λόγια, απαιτείται κάποια μορφή κινητικότητας, που να καταδεικνύει, ότι οι δύο πλευρές είναι έτοιμες να κάνουν το επόμενο βήμα κυρίως στον τομέα των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Ήδη η κ. Ολγκίν στην τελευταία επίσκεψη της στην Κύπρο προειδοποίησε, ότι δεν θα επιστρέψει, εάν δεν υπάρξει κινητικότητα, η οποία να παραπέμπει σε κάποιες εξελίξεις.

Σε διαφορετική περίπτωση, η πρωτοβουλία κινδυνεύει να παραμείνει στο επίπεδο των προθέσεων, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά πόσο εύθραυστη παραμένει η προοπτική επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.