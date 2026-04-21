Που τον βρήκε και τον έστειλε ο «θεότρελος» Τραμπ αυτόν τον περιβόητο Τομ Μπάρακ, ως πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία; Το παλαβό της υπόθεσης είναι, αντί να θέτει θέμα η ελληνική πλευρά, το θέτουν οι ίδιοι οι Τούρκοι! "Persona non grata" χαρακτηρίζουν τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπαράκ ορισμένα δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο, μετά από παρέμβασή του στο Διπλωματικό Φόρουμ Αττάλειας, κατά τη διάρκεια της οποίας υποστήριξε, ότι στη Μέση Ανατολή είναι αποτελεσματικά κυρίως καθεστώτα ισχυρής ηγεσίας, όπως οι μοναρχίες.

Ο Τομ Μπάρακ από την ημέρα που διορίστηκε στην Άγκυρα συμπεριφέρεται ως προσωπικός απεσταλμένος του Τραμπ αλλά κάνει και του κεφαλιού του. Στα ελληνοτουρκικά, υποστηρίζει μόνο τα τουρκικά συμφέροντα και φτάνει στο σημείο να ειρωνεύεται και τους Έλληνες οι οποίοι "δεν έχουν καμιά υπόθεση στις διαφορές τους με τους Τούρκους". Αυτός δεν είναι πρέσβης αλλά κολαούζο του Ταγίπ Ερντογάν…Τι είπε ο Μπαράκ κι έκανε τους Τούρκους πιο… Τούρκους;! Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Oksijen, ο Τομ Μπάρακ ανέφερε, ότι τα αποτελεσματικά μοντέλα διακυβέρνησης στην περιοχή βασίστηκαν ιστορικά σε ισχυρή ηγεσία, περιλαμβανομένων μοναρχιών και συνταγματικών μοναρχιών.

Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, επέκρινε τις δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας «απρέπεια» την εξύμνηση της μοναρχίας και την κριτική στη δημοκρατία, σε μια χώρα που ιδρύθηκε από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Ο ίδιος κάλεσε τον Αμερικανό πρέσβη, να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη, δηλώνοντας, ότι διαφορετικά δεν θα πρέπει να συνεχίσει να υπηρετεί στην Τουρκία. Α, μισό λεπτό! Αν ο Οζέλ υπονοεί ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ έκανε την Τουρκία... δημοκρατία, τότε με το μπαρδόν, ο Μπαράκ έχει δίκιο! Αυτό το ασκέρι που έσφαξε όλες τις μειονότητες στην Μικρά Ασία, ο τότε πρέσβης των ΗΠΑ το '22 στην Τουρκία το ονόμασε "μάστιγα της Ασίας". Ψέματα;… Αλλά και η εφημερίδα Sözcü κυκλοφόρησε με τίτλο «Τον κηρύσσουμε persona non grata», ενώ η Cumhuriyet ανέφερε «Ο Τομ Μπάρακ είναι πλέον persona non grata». Η Karar γράφει, ότι «ταιριάζει στον απεσταλμένο του Τραμπ». Ο δε ηγέτης του κόμματος Νέας Ευημερίας, Φατίχ Ερμπακάν, χαρακτήρισε τις δηλώσεις «ομολογία ιμπεριαλιστικών επιδιώξεων» και ζήτησε από την τουρκική κυβέρνηση να καλέσει τον Αμερικανό πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών και να του επιδώσει διπλωματική νότα.

Έχουμε και λέμε: Ένας κολλητός τους Τραμπ και του Ερντογάν, υπηρετεί τα προσωπικά του συμφέροντα, οι Έλληνες ασχολούνται με τα σκάνδαλά τους και οι Τούρκοι τα έχουν με έναν εκκεντρικό επιχειρηματία που λέει μεν μισές αλήθειες, αλλά στηρίζεται πάνω τους για να στηρίξει τον δικό του αυταρχικό φίλο, που τον βολεύει μια χαρά…Με μια ακόμα λέξη. Μπλέξαμε...