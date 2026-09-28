Χειροπέδες σε 4 πρόσωπα: Συνελήφθησαν για υπόθεση παράνομης εργοδότηση ιδιωτών φυλάκων στη Λεμεσό

Τέσσερα πρόσωπα συνελήφθησαν την Κυριακή στη Λεμεσό, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά την εργοδότηση ιδιωτών φυλάκων χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν γύρω στις 11 το πρωί της προηγούμενης ημέρας σε χώρο στη Λεμεσό, έπειτα από πληροφορία για εργοδότηση προσώπων ως ιδιωτών φυλάκων χωρίς σχετική άδεια.

Στην είσοδο του χώρου εντοπίστηκε 62χρονη, η οποία χειριζόταν την ηλεκτρική πύλη. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι εργοδοτείται από συγκεκριμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ιδιώτη φύλακα και κατείχε σχετική άδεια.

Ωστόσο, διαπιστώθηκε επίσης ότι η φρούρηση του χώρου είχε ανατεθεί σε άλλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ιδιώτη φύλακα. Ως αποτέλεσμα, η 62χρονη συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράβασης των όρων της άδειας ιδιώτη φύλακα.

Στον χώρο εντοπίστηκαν ακόμη δύο γυναίκες, ηλικίας 30 και 31 ετών, καθώς και ένας 75χρονος άντρας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα τρία πρόσωπα εκτελούσαν χρέη ιδιώτη φύλακα χωρίς να είναι κάτοχοι σχετικής άδειας και συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα.

Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό, όπου κατηγορήθηκαν γραπτώς και αφέθηκαν ελεύθεροι για να κλητευθούν ενώπιον Δικαστηρίου.

Στον σταθμό κλήθηκε και ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εταιρείας, ο οποίος ανακρίθηκε γραπτώς.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ