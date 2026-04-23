Το crash test που σόκαρε - Γιατί κινδυνεύουν τα παιδιά στο αυτοκίνητο

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό εύρημα ανέδειξε πρόσφατη δοκιμή ασφαλείας, φέρνοντας στο προσκήνιο σοβαρά ζητήματα γύρω από ένα προϊόν που θεωρητικά έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τους πιο ευάλωτους επιβάτες.

Η ασφάλεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας και πολύ περισσότερο μιλάμε για την οδήγηση, αφού το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιείται μόνο για τις καθημερινές μας υποχρεώσεις, αλλά και για τη μεταφορά των οικείων προσώπων και της οικογένειας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δοκιμές ασφαλείας λειτουργούν ως βασικός οδηγός για τους καταναλωτές, αποκαλύπτοντας την πραγματική απόδοση των προϊόντων που υπόσχονται προστασία και το κατά πόσο αυτά καλύπτουν τα διάφορα σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς στον δρόμο.

Οι εν λόγω δοκιμές άλλωστε δεν περιορίζονται μόνο στα ίδια τα οχήματα όπου πλέον οι κατασκευαστές γνωρίζουν πως να φέρνουν αυτοκίνητα που καλύπτουν όλα τα πρότυπα ασφαλείας, αλλά επεκτείνονται και στα αξεσουάρ, του αυτοκινήτου όπως τα παιδικά καθίσματα, τα οποία αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα της παθητικής ασφάλειας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε, λοιπόν, μια πρόσφατη δοκιμή που πραγματοποιήθηκε σε ένα παιδικό κάθισμα της Kinderkraft, και συγκεκριμένα στο μοντέλο Mink Pro 2, το οποίο σε συνθήκες πρόσκρουσης παρουσίασε σοβαρές αστοχίες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν λόγω δόκιμης, το κάθισμα εμφάνισε τάση αποκόλλησης από τη βάση ISOFIX, με αποτέλεσμα να εκτοξεύεται προς το εμπρός μέρος του οχήματος.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, χρησιμοποιήθηκε ένα ανδρείκελο που προσομοίωνε παιδί ηλικίας περίπου 1,5 έτους. Στο σενάριο πρόσκρουσης, το κάθισμα αποδεσμεύτηκε από τη βάση του και κινήθηκε ανεξέλεγκτα προς το παρμπρίζ, κάτι που σε πραγματικές συνθήκες θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρότατους τραυματισμούς, τόσο για το παιδί όσο και για τους εμπρός επιβάτες.

Από την πλευρά της, η κατασκευάστρια εταιρεία δήλωσε ότι δεν είχε εντοπίσει αντίστοιχα προβλήματα στις εσωτερικές της δοκιμές, εκφράζοντας απορία για τα αποτελέσματα της δοκιμής. Ανακοίνωσε, ωστόσο, την έναρξη διερεύνησης του περιστατικού, με στόχο τον εντοπισμό πιθανής αστοχίας, ενώ έδωσε τη δυνατότητα επιστροφής του προϊόντος και πλήρους αποζημίωσης στους καταναλωτές.

Σε κάθε περίπτωση, το περιστατικό αποτελεί ακόμη μια υπενθύμιση του ότι η επιλογή παιδικού καθίσματος δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην τιμή ή στη δημοφιλία, αλλά σε ανεξάρτητες δοκιμές και πιστοποιήσεις, ενώ η σωστή εγκατάσταση, η συμβατότητα με το όχημα και η συνεχής ενημέρωση για πιθανές ανακλήσεις ή προβλήματα αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας την οποία πρέπει να έχουμε, ειδικά αν μεταφέρουμε παιδιά με το αυτοκίνητο μας.

