Πώς καταστρέφεις έναν πετρελαιοκινητήρα σε δευτερόλεπτα - Τι πρέπει να αποφύγεις

Παρά το γεγονός ότι οι πετρελαιοκινητήρες υπόσχονται αισθητά μειωμένα κόστη χρήσης σε σχέση με τους βενζινοκινητήρες, η λανθασμένη χρήση τους μπορεί να επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.

Οι σύγχρονοι κινητήρες πετρελαίου με καταλυτικούς μετατροπείς SCR απαιτούν τη χρήση ενός διαλύματος προκειμένου να λάβουν τη κατάλληλη έγκριση για κυκλοφορία.

Το AdBlue όπως ονομάζεται, μειώνει τις εκπομπές των ρύπων, όμως η χρήση του πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά καθώς αυτό το ακίνδυνο φαινομενικά διάλυμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο αυτοκίνητό εάν δε χρησιμοποιηθεί σωστά.

Ενώ λοιπόν ο ανεφοδιασμός του ρεζερβουάρ του πετρελαίου μπορεί να γίνει έως ότου να ακουστεί το κλικ στο ακροφύσιο της αντλίας, για τη δεξαμενή του AdBlue ισχύει ακριβώς το αντίθετο, καθώς εάν το υγρό γίνει ορατό στο στόμιο πλήρωσης, μπορεί να υπερχειλίσει.

Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις στεγανοποιήσεις ή στα μεταλλικά εξαρτήματα. Οι αισθητήρες στο σύστημα είναι ακόμη πιο ευάλωτοι, καθώς η υπερβολική ποσότητα υγρού μπορεί να τους μπερδέψει, προκαλώντας την αναφορά σφαλμάτων από τη μονάδα ελέγχου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το αυτοκίνητο μπορεί να μην εκκινεί καθόλου.

Εάν μάλιστα η ημερομηνία λήξης του διαλύματος παρέλθει το AdBlue αρχίζει να αποσυντίθεται, με πιθανές επιπτώσεις στο σύστημα καταλυτικού μετατροπέα, το οποίο εν συνεχεία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.

Είναι λοιπόν προτιμότερο να ξαναγεμίζετε σταδιακά το ρεζερβουάρ και να παρακολουθείτε το μετρητή στον υπολογιστή ταξιδίου, αντί να βασίζεστε στην στάθμη πλήρωσης. Το AdBlue συνήθως συμπληρώνεται κάθε 10.000-15.000 χιλιόμετρα και η προειδοποιητική λυχνία ανάβει στα 2.400 χιλιόμετρα, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει επάρκεια χρόνου για ανεφοδιασμό.

Το διάλυμα αν και ακίνδυνο μπορεί να να ερεθίσει τα μάτια, το δέρμα και την αναπνευστική οδό. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Οποιεσδήποτε σταγόνες στο αυτοκίνητο πρέπει να αφαιρεθούν αμέσως, καθώς μπορεί να διαβρώσουν τη λαμαρίνα.

