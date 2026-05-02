Πόσα χιλιόμετρα μπορεί να «πιάσει» ένα αυτοκίνητο με την όπισθεν - Τι πρέπει να ξέρεις

Παρά το γεγονός ότι συχνά στις ταινίες βλέπουμε αυτοκίνητα να κινούνται σε υψηλές ταχύτητες με όπισθεν, στη πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό.

Η ταχύτητα κίνησης ενός αυτοκινήτου επηρεάζεται άμεσα από τη κλιμάκωση των σχέσεων του κιβωτίου, η οποία ευθύνεται για τον καθορισμό της μέγιστης ταχύτητας με την οποία μπορεί να κινείται σε κάθε σχέση. Καθώς λοιπόν για την όπισθεν η κλιμάκωση είναι σχεδόν ίδια με αυτή της 1ης ταχύτητας, αντιλαμβανόμαστε πως ένα αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί με την όπισθεν σχεδόν με την ίδια μέγιστη ταχύτητα που μπορεί και με τη πρώτη, δηλαδή περίπου με 40-50 χλμ./ώρα

Βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι μηχανολογικοί περιορισμοί δεν διευκολύνουν την κίνηση προς τα πίσω, καθώς για παράδειγμα η ανάρτηση των αυτοκινήτων είναι σχεδιασμένη με βάση την κίνηση προς τα εμπρός.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που διαθέτουν κιβώτιο μίας σχέσης θα έπρεπε σε θεωρητικό επίπεδο να κινούνται με την ίδια ταχύτητα και στις δύο περιπτώσεις. Ωστόσο καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν άκρως επικίνδυνο οι κατασκευαστές αποφάσισαν τον ηλεκτρονικό περιορισμό της ταχύτητας κατά την όπισθεν για λόγους ασφαλείας.

Ωστόσο στα τέλη του 2023, το ηλεκτρικό Rimac Nevera έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες, ως το αυτοκίνητο με την υψηλότερη ταχύτητα σε οπισθοπορεία, αγγίζοντας τα 275 χλμ./ώρα στη πίστα δοκιμών Papenburg στη Γερμανία. Αυτό βεβαίως δεν είναι το μόνο ρεκόρ που διαθέτει στη φαρέτρα του το συγκεκριμένο hypercar, καθώς τον Ιούλιο του 2024 το Rimac Nevera ολοκλήρωσε το 0-400-0 χλμ./ώρα σε μόλις 25,79, κερδίζοντας έτσι επάξια τη πρώτη θέση παγκοσμίως.

