Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Αλλάζει ο καιρός: Βροχές, ενισχυμένοι άνεμοι και ψυχρή αέρια μάζα από Κυριακή

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ χαμηλή πίεση και σχετικά ψυχρή αέρια μάζα αναμένονται από την Κυριακή. Στην ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο θα παρατηρείται αραιή σκόνη.Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα δυτικά παράλια, στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Κυριακή αισθητή πτώση, για να κυμανθεί αρκετά πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

 

