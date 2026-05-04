Αποκάλυψη για τις London-Inspired εκδόσεις του Range Rover

Η Range Rover επανέρχεται στο προσκήνιο της πολυτέλειας με μια νέα, ιδιαίτερα εμπνευσμένη σειρά εκδόσεων που αντλούν την ταυτότητά τους από τέσσερις εμβληματικές γειτονιές του Λονδίνου. Με τίτλο “London-Inspired Editions”, η βρετανική μάρκα επιχειρεί να συνδέσει την αυτοκινητική υπεροχή με τον χαρακτήρα της πρωτεύουσας, δημιουργώντας μοντέλα που αποτυπώνουν το πνεύμα και την αισθητική διαφορετικών περιοχών της πόλης. Κάθε έκδοση να αντικατοπτρίζει μια ξεχωριστή πτυχή του Λονδίνου. Από τη δημιουργική ενέργεια του Hoxton και την κομψότητα του Belgravia, μέχρι τον σύγχρονο χαρακτήρα του Battersea και τη διαχρονική μεγαλοπρέπεια του Westminster, τα τέσσερα μοντέλα μεταφέρουν στοιχεία της τοπικής κουλτούρας στον σχεδιασμό και τον εξοπλισμό τους.

Η Range Rover δεν είναι ξένη σε τέτοιου είδους εμπνεύσεις. Διαχρονικά αντλεί στοιχεία από τη βρετανική παράδοση, με χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως η Linley Edition του 1999 που ενσάρκωνε την αισθητική του Mayfair, αλλά και η συνεργασία με τον ράφτη Henry Poole & Co. στη Savile Row, στο πλαίσιο των 50 χρόνων της μάρκας. Αυτή η σύνδεση με τον πολιτισμό και τη δεξιοτεχνία του Λονδίνου συνεχίζεται τώρα με πιο σύγχρονους όρους. Με αυτή τη νέα συλλογή, η Range Rover αποδεικνύει ότι συνεχίζει να εξελίσσει την έννοια της πολυτέλειας, συνδυάζοντας τεχνολογία, σχεδιασμό και πολιτιστική ταυτότητα.

Σημαντικό στοιχείο της νέας σειράς είναι η υιοθέτηση plug-in υβριδικών συστημάτων κίνησης σε όλες τις εκδόσεις. Η Range Rover δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας αυτονομία που φτάνει έως και τα 119 χιλιόμετρα σε πλήρως ηλεκτρική λειτουργία, καλύπτοντας έτσι την πλειονότητα των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς εκπομπές ρύπων και με σχεδόν αθόρυβη λειτουργία.

Ανάμεσα στα νέα μοντέλα ξεχωρίζει το Range Rover Evoque Hoxton Edition, το οποίο αποτυπώνει τον δυναμισμό και τη δημιουργική αύρα της ομώνυμης περιοχής. Το Hoxton, γνωστό για τη σχέση του με την τέχνη, τη μόδα και τις start-up κοινότητες, αποτέλεσε την ιδανική έμπνευση για ένα μοντέλο με σύγχρονη και εκφραστική ταυτότητα. Εξωτερικά, η Hoxton Edition ξεχωρίζει με διακριτικά στοιχεία όπως τα ειδικά σήματα και τον φωτισμό puddle lamp με την υπογραφή της έκδοσης. Οι νέες ζάντες 20 ιντσών σε Satin Gold απόχρωση με διαμαντένια επεξεργασία δημιουργούν έντονη αντίθεση, ενώ το πακέτο εξωτερικού σχεδιασμού Platinum Atlas ενισχύει την premium αισθητική.

Στο εσωτερικό, η πολυτέλεια συνδυάζεται με μοντέρνες λεπτομέρειες. Τα δερμάτινα καθίσματα με αντίθετες ραφές προσφέρουν υψηλή ποιότητα αφής, ενώ τα φωτιζόμενα πλαϊνά πατήδια εισόδου και τα διακοσμητικά στοιχεία από μαύρο βουρτσισμένο αλουμίνιο με ειδικά γραφικά της έκδοσης ενισχύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της καμπίνας. Το Range Rover Evoque Hoxton Edition διατίθεται ως plug-in hybrid, με ηλεκτρική αυτονομία έως και 60 χιλιόμετρα, καλύπτοντας με άνεση τις ανάγκες της αστικής μετακίνησης.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Όμιλος Πηλακούτα προσφέρει το Range Rover Evoque HOXTON EDTION στην ειδική τιμή των €49,900. Η προσφορά αφορά το μοντέλο με τον κινητήρα των 1.5 λίτρων απόδοσης 160 ίππων, με αυτόματο κιβώτιο και ένα υπερπλήρη πακέτο εξοπλισμού άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας.