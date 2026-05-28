Φορτηγά και αυτοκίνητο πολυτελείας ανάμεσα στις νέες ανακλήσεις του ΤΟΜ

Φορτηγό και επιβατικό αυτοκίνητο περιλαμβάνονται σε ενημέρωση που έλαβε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate) που κοινοποιήθηκαν, κατά την 20η εβδομάδα του 2026, στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ.

Αυτά όπως αναφέρεται είναι το φορτηγό Scania, L-SERIE, P-SERIE, G-SERIE, R-SERIE, S-SERIE, ημερομηνίας κατασκευής 15/8/2024-27/2/2026, και το επιβατικό αυτοκίνητο Audi Q5, ημερομηνίας κατασκευής 10/7/2025-19/12/2025.

Το ΤΟΜ επισημαίνει ότι στις ανακοινώσεις ή στα στοιχεία των ανακοινώσεων του συστήματος Safety Gate εντάσσονται μόνο οχήματα με ευρωπαϊκή έγκριση τύπου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, (περιλαμβανομένου όσους ενεργούν διαδικτυακά ή εξ αποστάσεως), οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Το ΤΟΜ σημειώνει ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προϊόντα αυτά να ανακληθούν, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Επίσης, το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω οχήματα, να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες. Όσον αφορά οχήματα με ευρωπαϊκή έγκριση τύπου, η τυχόν κατοχή των πιο πάνω οχημάτων να εξετάζεται με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος ιδιοκτησίας τους (κοτσάνι) και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό (π.χ εύρος κατασκευής, τύπος/αριθμός μοντέλου).

Όσον αφορά ανακοινώσεις για εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, το ΤΟΜ καλεί τους καταναλωτές να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy.

Πηγή: ΚΥΠΕ