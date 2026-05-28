Έγινε σημαντική πρόοδος λέει στον απολογισμό δράσης του το δ.σ. του ΡΙΚ

Σε απολογισμό δράσης προχώρησε το δ.σ. του ΡΙΚ λίγο πριν τη λήξη της θητείας του. Το δ.σ. του ΡΙΚ παρουσίασε ενώπιον του υπουργείου Εσωτερικών όσα έγιναν από πλευράς του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος την περίοδο Φεβρουάριος 2024-Μάιος 2026. Σημειώνεται πως η θητεία των δ.σ. των ημικρατικών οργανισμών λήγει τον Αύγουστο. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, «κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2024 – Μαϊου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου κλήθηκε να διαχειριστεί ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων, σύνθετων και σε αρκετές περιπτώσεις χρονιζόντων ζητημάτων, τα οποία επηρέαζαν άμεσα τη λειτουργία, τη βιωσιμότητα, την αξιοπιστία και τον δημόσιο ρόλο του Οργανισμού. Με συστηματική εργασία, θεσμική συνεργασία και στοχευμένες αποφάσεις, το δ.σ. προχώρησε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις σε καίριους τομείς, επιτυγχάνοντας σημαντική πρόοδο τόσο στην εσωτερική οργάνωση όσο και στην εξωστρέφεια και απήχηση του ΡΙΚ». Πιο κάτω οι δράσεις του δ.σ. όπως παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο του δ.σ. Σταύρο Γεωργιάδη.

Επίλυση Συνταξιοδοτικού Προβλήματος - λόγω έλλειψης στοιχείων - που υπήρχε στο ΡΙΚ

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του ΔΣ στην οριστική διευθέτηση του συνταξιοδοτικού προβλήματος του ΡΙΚ, ενός ιδιαίτερα σύνθετου και χρόνιου ζητήματος που προέκυψε λόγω της νέας νομοθεσίας και παρέμενε άλυτο εξαιτίας της έλλειψης εργοδοτικών και μισθολογικών στοιχείων. Με συντονισμένη προσπάθεια και επιμονή, το ΔΣ ηγήθηκε εντατικών διαβουλεύσεων με τις συντεχνίες, τα αρμόδια Υπουργεία, το Γενικό Λογιστήριο και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Η διαδικασία αυτή, σε συνδυασμό με την καθοριστική συμβολή του Προέδρου της Δημοκρατίας και των συνεργατών του, οδήγησε στην επίτευξη συμφωνίας τον Μάρτιο του 2025, διασφαλίζοντας οριστική λύση και τερματίζοντας την αβεβαιότητα για εργαζομένους και συνταξιούχους.

Επαναλειτουργία και Εκσυγχρονισμός Ταμείου Συντάξεων

Το ΔΣ προχώρησε αποφασιστικά στην επαναλειτουργία και θεσμική αποκατάσταση του Ταμείου Συντάξεων, αντιμετωπίζοντας ουσιαστικά τα σοβαρά λειτουργικά και διοικητικά κενά που είχαν συσσωρευτεί. Το ΔΣ ολοκλήρωσε τη σύνθεση της αρμόδιας Επιτροπής, διορίζοντας μέλη από το ίδιο το ΔΣ, και διασφάλισε την ετοιμασία και υποβολή των λογαριασμών για τα έτη 2021, 2022 και 2023, ενώ παράλληλα προωθείται η πλήρης τακτοποίησή τους έως το 2025.

Επιπλέον, το ΔΣ προχώρησε στην πρόσληψη εξειδικευμένων επαγγελματικών συμβούλων, περιλαμβανομένων Διαχειριστή/Λογιστή, Αναλογιστή και Συμβούλων Επενδύσεων. Μέσα από αυτές τις συντονισμένες παρεμβάσεις, τέθηκαν στέρεες βάσεις για τη διαφανή, ορθή και αξιόπιστη λειτουργία του Ταμείου.

Δημιουργία νέου Ταμείου Ευημερίας υπό μορφή ΚΔΠ που να συνάδει με την νομοθεσία

Αντίστοιχα, το ΔΣ σημείωσε ουσιαστική πρόοδο και στο ζήτημα του Ταμείου Ευημερίας Υπαλλήλων ΡΙΚ, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην επίλυση ενός χρόνιου θεσμικού προβλήματος. Το Ταμείο, το οποίο από το 2017 λειτουργούσε εκτός του νέου νομοθετικού πλαισίου και αδυνατούσε να λειτουργεί νόμιμα, τέθηκε υπό εντατική και συστηματική επεξεργασία από το ΔΣ. Ετοιμάστηκαν νέοι κανονισμοί λειτουργίας, πλήρως εναρμονισμένοι με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι προωθήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με πρόταση τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, με στόχο την έγκρισή τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Με τις παρεμβάσεις αυτές, το ΔΣ έθεσε τις βάσεις για τη νόμιμη και ορθολογική λειτουργία του Ταμείου.

Συμφωνία με τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικής

Ιδιαίτερης σημασίας υπήρξε η οριστική διευθέτηση του ζητήματος των πνευματικών δικαιωμάτων μουσικής με την PRS, το οποίο αποτελούσε κρίσιμη εκκρεμότητα με σοβαρούς κινδύνους για τη μετάδοση μουσικού περιεχομένου από το ΡΙΚ. Το ΔΣ, μέσα από επίπονες και μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις διάρκειας περίπου δύο ετών, πέτυχε, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση, την επίτευξη συμφωνίας με οικονομικούς όρους σημαντικά ευνοϊκότερους από τις αρχικές απαιτήσεις. Η εξέλιξη αυτή διασφάλισε πλήρως τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού προγράμματος, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα του Οργανισμού.

Σημαντικά έργα στήριξης και ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΡΙΚ

Το ΔΣ έδωσε επίσης ιδιαίτερη προτεραιότητα στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΡΙΚ, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και λειτουργικότητας. Παρά το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η ένταξη του μεγάλου έργου νέων εγκαταστάσεων στον κρατικό προϋπολογισμό, το ΔΣ προχώρησε σε άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις επιδιόρθωσης και αναβάθμισης κρίσιμων και επικίνδυνων χώρων των υφιστάμενων, πεπαλαιωμένων κτιριακών υποδομών.

Μέσα από αυτές τις ενέργειες υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα, με αποτέλεσμα να επαναλειτουργήσει το Θεατράκι του ΡΙΚ και το Φουαγιέ του, καθώς και να ανακαινιστεί και ενισχυθεί το newsroom ραδιοφώνου, το στούντιο, αποθηκευτικοί και τεχνικοί χώροι, αλλά και η καντίνα. Τα έργα αυτά, που εκκρεμούσαν για χρόνια, υλοποιήθηκαν με ίδιους πόρους μέσω εξοικονομήσεων του προϋπολογισμού, με συνολικές δαπάνες ύψους €84.600 για το 2024 και €544.322 για το 2025.

Στελέχωση και Ενίσχυση Τμήματος Ειδήσεων

Στον τομέα της ενημέρωσης, το Τμήμα Ειδήσεων ενισχύθηκε ουσιαστικά, καθώς κατά την ανάληψη των καθηκόντων του ΔΣ αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Το Συμβούλιο προχώρησε στην πρόσληψη 8 μόνιμων συντακτών, σηματοδοτώντας τις πρώτες μόνιμες προσλήψεις στο Τμήμα μετά από πολλά χρόνια, ενώ παράλληλα ενίσχυσε περαιτέρω τη λειτουργία του με συνεργάτες αγοράς υπηρεσιών.

Η εν λόγω ενίσχυση αναβάθμισε ουσιαστικά τη λειτουργική επάρκεια του Τμήματος, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας, της συνέχειας και της αξιοπιστίας της ενημέρωσης. Παράλληλα, ενίσχυσε καθοριστικά την ικανότητα κάλυψης σημαντικών γεγονότων, όπως η Κυπριακή Προεδρία της Ε.Ε. και οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Αναθεώρηση και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του ΡΙΚ

Σε θεσμικό επίπεδο, το ΔΣ προώθησε την ουσιαστική αναθεώρηση του βασικού νομοθετήματος που διέπει τη λειτουργία του ΡΙΚ. Το ισχύον πλαίσιο, το οποίο είχε καταστεί αποσπασματικό και σε αρκετά σημεία παρωχημένο, αποτέλεσε αντικείμενο ενδελεχούς και συστηματικής μελέτης από το ΔΣ.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ διόρισε μέλη του σε ειδική επιτροπή που συστάθηκε για την επεξεργασία του νέου θεσμικού πλαισίου, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και τον άμεσο συντονισμό της διαδικασίας. Ακολούθως, ετοιμάστηκε ολοκληρωμένο προσχέδιο νέου νομοθετικού κειμένου, το οποίο παρουσιάστηκε στο ΔΣ και στη συνέχεια προωθήθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο για τα επόμενα θεσμικά βήματα. Με την πρωτοβουλία αυτή, το ΔΣ έθεσε τις βάσεις για τον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού.

Προσλήψεις 22 μονίμων θέσεων για στελέχωση και πλήρωση κενών θέσεων του οργανογράμματος

Σημαντική ήταν επίσης η πρόοδος στη στελέχωση και στον οργανωτικό εκσυγχρονισμό του ΡΙΚ. Το ΔΣ προχώρησε στην πρόσληψη 22 μόνιμων υπαλλήλων πρώτου διορισμού, οι οποίοι κάλυψαν θέσεις που παρέμεναν κενές για χρόνια, ενισχύοντας ουσιαστικά τη λειτουργική επάρκεια του Οργανισμού. Παράλληλα, το ΔΣ ανέλαβε την πρωτοβουλία και τον συντονισμό για την επίσκεψη ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης στο ΡΙΚ και έτσι διασφάλισε την εκπόνηση νέου οργανογράμματος βασισμένου σε σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και στις απαιτήσεις ενός δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού της ψηφιακής εποχής. Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις, τέθηκαν οι βάσεις για έναν πιο αποτελεσματικό, σύγχρονο και βιώσιμο οργανωτικό σχεδιασμό.

Αύξηση Τηλεθέασης και Παραγωγή Podcasts/Vodcasts

Στον τομέα του προγράμματος και της τηλεθέασης, το ΡΙΚ κατέγραψε αξιοσημείωτη πρόοδο. Ενισχύθηκε η προσβασιμότητα με δελτία στη νοηματική γλώσσα και υποτιτλισμό, αυξήθηκαν οι τοπικές παραγωγές και διατηρήθηκαν κρίσιμα τηλεοπτικά δικαιώματα, όπως οι αγώνες UEFA Europa League και UEFA Conference League.

Το ΔΣ, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις στον στρατηγικό σχεδιασμό του προγράμματος, συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της τηλεοπτικής απήχησης του ΡΙΚ. Τα ποσοστά τηλεθέασης του ΡΙΚ1 στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης αυξήθηκαν από 9,9% το 2024 σε 11,3% το 2025 και 12,3% το 2026, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του Οργανισμού. Παράλληλα, η παραγωγή και μετάδοση των podcasts/vodcasts διεύρυνε την παρουσία του ΡΙΚ στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Επιτυχής Κάλυψη Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κομβικής σημασίας υπήρξε και η ανάληψη από το ΡΙΚ του ρόλου του επίσημου φορέα υποδοχής για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026. Το ΔΣ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους €2,4 εκατομμυρίων για τον αναγκαίο εξοπλισμό, περιλαμβανομένου σύγχρονου OB VAN.

Ήδη, το ΡΙΚ έχει καλύψει με επιτυχία σημαντικές υπουργικές και θεσμικές συναντήσεις, ενισχύοντας τον ρόλο του ως αξιόπιστου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εκσυγχρονισμός και εφαρμογή σύγχρονων μηχανογραφημένων συστημάτων για το προσωπικό – Επικαιροποίηση Οικονομικών Καταστάσεων – Έργο και δράσεις Επιτροπών

Το ΔΣ προχώρησε σε βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης προσωπικού μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού συστήματος αξιολογήσεων ενιαίου σε όλα τα τμήματα, και από το 2026 στην εφαρμογή σύγχρονου μηχανογραφημένου συστήματος διαχείρισης προσωπικού.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο μερίμνησε για την επικαιροποίηση των οικονομικών καταστάσεων, συνδέοντας την πρόοδο με την επίλυση του ζητήματος του Ταμείου Συντάξεων. Με την άρση της σχετικής εκκρεμότητας, προωθήθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις που παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Υποστήριξε την ανάδειξη του αρχειακού πλούτου του ΡΙΚ μέσω της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Αρχείου, και μέσω της Ad Hoc Επιτροπής για τα 50 χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, υπό τον συντονισμό του ΔΣ, υλοποίησε δράσεις μνήμης και τιμής, επιβεβαιώνοντας τον ιστορικό και επιμορφωτικό ρόλο της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

Προτεραιότητες μέχρι τη λήξη της θητείας του ΔΣ του ΡΙΚ

Μέχρι τη λήξη της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την προώθηση της υλοποίησης του νέου οργανογράμματος με έμφαση στη διαμόρφωση ψηφιακής στρατηγικής και τη μείωση κόστους, τη συνέχιση των προσπαθειών για δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και την επιτυχή ολοκλήρωση της κάλυψης της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε. 2026.

Παράλληλα, θα επιδιώξει την εξεύρεση νέων πηγών εσόδων μέσω της προώθησης και εφαρμογής στοχευμένων στρατηγικών ανάπτυξης. Συνολικά, η περίοδος Φεβρουάριος 2024 - Μάιος 2026 χαρακτηρίζεται από ουσιαστική θεσμική, οργανωτική και επιχειρησιακή πρόοδο, με το ΡΙΚ να ενισχύει τον ρόλο του ως σύγχρονος, αξιόπιστος και κοινωνικά υπεύθυνος δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός.