Νέες συναντήσεις ΠτΔ με τις αγροτικές οργανώσεις την Τρίτη - Τι αποφάσισαν στη σύσκεψη του Προεδρικού

Νέα σύσκεψη με την επιδημιολογική ομάδα για αξιολόγηση της κατάστασης γύρω από τον αφθώδη πυρετό θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ ακολούθως θα γίνει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις για ενημέρωση και συντονισμό των επόμενων ενεργειών.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, οι αποφάσεις λήφθηκαν κατά τη διάρκεια εσωτερικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με τη συμμετοχή της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρίας Παναγιώτου, του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ανδρέα Γρηγορίου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για τη διαχείριση και ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας, Σταύρου Μαλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, στη σύσκεψη έγινε αξιολόγηση της παρούσας επιδημιολογικής εικόνας και αποφασίστηκε η συνέχιση του εντατικού εμβολιαστικού προγράμματος, καθώς και η ενίσχυση της παγκύπριας δειγματοληψίας στο πλαίσιο των μέτρων παρακολούθησης και περιορισμού της νόσου.

Τι δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος απόψε στην τελετή απονομής των Βραβείων Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, είπε ότι «είχα το απόγευμα μια σύσκεψη με τους συνεργάτες μου, ήταν παρών και ο κ. Μαλάς. Έχει διευθετηθεί την Τρίτη στις 9.30 το πρωί συνάντηση με την επιδημιολογική ομάδα που βοηθά στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Στις 11πμ έχω καλέσει τις αγροτικές οργανώσεις, είμαστε σε επαφή και με την Ένωση Κτηνοτρόφων.

Θέλω να επαναλάβω αυτό που ανέφερα χθες για την ανάγκη να εργαστούμε συλλογικά από κοινού, γιατί χωρίς συνεργασία δεν θα αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση».

Ερωτηθείς αν είναι ενήμερη η Φωνή των Κτηνοτρόφων για τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «είναι σε επαφή η Υπουργός Γεωργίας με τον επικεφαλής, έχουν ενημερωθεί οι αγροτικές οργανώσεις, όλοι όσοι πρέπει να ενημερωθούν έχουν ενημερωθεί».

Πηγή: ΚΥΠΕ