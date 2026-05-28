ΙΣΟΤΗΤΑ: Ζητά τον τερματισμό της δίωξης εκπροσώπου της - Αναφορές σε αντίποινα μετά από δημόσιες τοποθετήσεις για τα προβλήματα στις Κεντρικές Φυλακές

Τον τερματισμό πειθαρχικής διαδικασίας που ξεκίνησε για προστατευόμενη συνδικαλιστική δράση ζητά με ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα, σημειώνοντας ότι δεν ζητά εύνοια ή ασυλία, αλλά προστασία εκλεγμένων συνδικαλιστών απέναντι σε πράξεις αντιποίνων.

Κάνοντας αναφορά σε ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, που αναφέρεται σε προσήλωση στη νομιμότητα, στην ανεξαρτησία των διαδικασιών και στη λογοδοσία, η Ισότητα υπογραμμίζει ότι ο νόμος επιφυλάσσει στους εκλεγμένους εκπροσώπους αυξημένη προστασία, παραθέτοντας σχετική νομολογία.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο Αντιπρόεδρος και Εκπρόσωπος Τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων, Γεώργιος Μαλτέζος, ανέδειξε δημόσια ζητήματα υπερπληθυσμού, διακίνησης ναρκωτικών και υποστελέχωσης, επιβεβαιωμένα, όπως σημειώνει, από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας και την Έκθεση CPT, καθώς και μοτίβο ευνοιοκρατίας. Αμέσως μετά, μετακινήθηκε αιφνιδίως υπό τον Πρόεδρο της ανταγωνιστικής οργάνωσης, πρόσωπο το οποίο αφορά η υπό διερεύνηση καταγγελία της συντεχνίας για ευνοιοκρατία.

"Αν το ζήτημα ήταν όντως διοικητικό, θα λυνόταν με ένα μηδενικού κόστους μέτρο: την επιστροφή του στη βάρδια, όπου επί σειρά ετών υπηρετούσε χωρίς να ζητήσει ούτε λεπτό συνδικαλιστικού χρόνου πριν από την αλλαγή πόστου. Η επιστροφή αυτή ζητήθηκε ρητώς και εγγράφως μετά τη μετακίνηση — και απορρίφθηκε. Η απόρριψη μιας ουδέτερης και ανέξοδης λύσης δείχνει ότι ο στόχος δεν είναι η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, αλλά η φίμωση μιας ανεξάρτητης συνδικαλιστικής φωνής", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι 24 ώρες μετά τηνε σωτερική καταγγελία της συντεχνίας ανοίχθηκε "το βαρύτερο πειθαρχικό μονοπάτι", με δυνητική αναγκαστική αφυπηρέτηση ή απόλυση. Σύμφωνα με τη συντεχνία, "αυτή η χρονική σύμπτωση αρκεί ως αντικειμενική ένδειξη και μεταθέτει στη Διοίκηση το βάρος να αποδείξει άσχετη αιτία".

Όπως σημειώνει, "δεν ζητήσαμε να «παρέμβει» κανείς· πράξαμε το αντίθετο, απευθυνόμενοι σε ανεξάρτητες αρχές — Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, Επίτροπο Διοικήσεως, Γενικό Εισαγγελέα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή — και στην κατά νόμο αρμόδια αρχή για τα εργασιακά (Υπουργό Εργασίας και Έφορο Συντεχνιών)".

Σύμφωνα με τη συντεχνία η ατιμωρησία δεν αποτρέπεται διώκοντας όσους κατήγγειλαν, αλλά διερευνώντας τις καταγγελίες. "Δεν ζητούμε εύνοια ούτε ασυλία. Ζητούμε τον τερματισμό της πειθαρχικής διαδικασίας που εκκίνησε λόγω προστατευόμενης συνδικαλιστικής δράσης, γραπτή δέσμευση ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δυσμενή μέτρα και ισότιμη συμμετοχή στη διαβούλευση. Η προστασία όσων αναδεικνύουν ζητήματα δημοσίου συμφέροντος δεν είναι προνόμιο· είναι προϋπόθεση κράτους δικαίου", αναφέρει καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ