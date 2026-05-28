Η Κομισιόν απαιτεί επιπλέον εκπαίδευση σε διάφορους τομείς της υγείας - Ποια επαγγέλματα επηρεάζονται

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί Κύπρο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Κροατία, Μάλτα, Αυστρία και Πορτογαλία να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους νέους κανόνες για την επικαιροποίηση των απαιτήσεων εκπαίδευσης για νοσηλευτές, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς, κινώντας τις σχετικές διαδικασίες επί παραβάσει.

Ο εκτελεστικός βραχίονας της Ένωσης απηύθυνε προειδοποιητικές επιστολές σε 8 κράτη μέλη της ΕΕ, επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα πλήρους ενσωμάτωσης στο εθνικό τους δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2024/782 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ήταν μέχρι τις 4 Μαρτίου 2026.

Επιπλέον, η οδηγία (ΕΕ) 2024/782 επικαιροποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης για νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς, ώστε να συμβαδίζουν με τις γενικά αναγνωρισμένες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις. Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι απαιτούμενες επικαιροποιήσεις εισάγουν ή αναπτύσσουν περαιτέρω τις απαιτήσεις εκπαίδευσης σε ενωσιακό επίπεδο, σε τομείς όπως η ηλεκτρονική υγεία, οι ψηφιακές τεχνολογίες, η ανοσολογία, η αναγεννητική ιατρική, η οδοντιατρική, τα βιοφαρμακευτικά προϊόντα, η βιοτεχνολογία, η γενετική, και η φαρμακογονιδιωματική.

Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, και να κοινοποιήσουν τα μέτρα τους στην Κομισιόν. Εάν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

