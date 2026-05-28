Η Ευρώπη είναι το μέλλον μας

Η Κομισιόν απαιτεί επιπλέον εκπαίδευση σε διάφορους τομείς της υγείας - Ποια επαγγέλματα επηρεάζονται

Η Κύπρος παραμένει μία από τις 7 χώρες που δεν ενσωμάτωσαν τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις στο εθνικό τους δίκαιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί Κύπρο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Κροατία, Μάλτα, Αυστρία και Πορτογαλία να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους νέους κανόνες για την επικαιροποίηση των απαιτήσεων εκπαίδευσης για νοσηλευτές, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς, κινώντας τις σχετικές διαδικασίες επί παραβάσει.

Ο εκτελεστικός βραχίονας της Ένωσης απηύθυνε προειδοποιητικές επιστολές σε 8 κράτη μέλη της ΕΕ, επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα πλήρους ενσωμάτωσης στο εθνικό τους δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2024/782 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ήταν μέχρι τις 4 Μαρτίου 2026.

Επιπλέον, η οδηγία (ΕΕ) 2024/782 επικαιροποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης για νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς, ώστε να συμβαδίζουν με τις γενικά αναγνωρισμένες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις. Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι απαιτούμενες επικαιροποιήσεις εισάγουν ή αναπτύσσουν περαιτέρω τις απαιτήσεις εκπαίδευσης σε ενωσιακό επίπεδο, σε τομείς όπως η ηλεκτρονική υγεία, οι ψηφιακές τεχνολογίες, η ανοσολογία, η αναγεννητική ιατρική, η οδοντιατρική, τα βιοφαρμακευτικά προϊόντα, η βιοτεχνολογία, η γενετική, και η φαρμακογονιδιωματική.

Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, και να κοινοποιήσουν τα μέτρα τους στην Κομισιόν. Εάν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

