Aυτό είναι το αξεσουάρ των 5 ευρώ που πρέπει να έχουμε όλοι στο αυτοκίνητο

Μια συσκευή που κοστίζει μόλις 5 ευρώ μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη σε ένα δυσάρεστο σενάριο στο αυτοκίνητο.

Η ασφάλεια αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς στην καθημερινότητα κάθε οδηγού και δεν αφορά μόνο τα συστήματα που διαθέτει το αυτοκίνητο, αλλά και τα μέτρα που λαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους συνεπιβάτες μας.

Αυτό φαίνεται μάλιστα από τις τάσεις των κατασκευαστών σήμερα και τους νόμους των θεσμικών οργάνων που έχουν κάνει τα σύγχρονα οχήματα να είναι πλέον εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα παθητικής ασφάλειας, όπως φυσικά όλα τα συστήματα υποβοήθησης που θεωρούνται στάνταρ και υποχρεωτικά στα σημερινά μοντέλα.

Ωστόσο, όσο εξελιγμένη κι αν είναι η τεχνολογία, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα σενάρια στα οποία η άμεση αντίδραση του ίδιου του οδηγού μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το γεγονός πως τα σύγχρονα αυτοκίνητα βασίζονται όλο και περισσότερο σε ηλεκτρονικά συστήματα και πολύπλοκες ηλεκτρικές διατάξεις, ένα σοβαρό ατύχημα, μια βλάβη ή ακόμη και ένα βραχυκύκλωμα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στα συστήματα αυτά, βάζοντας οδηγό και επιβάτες σε σοβαρό κίνδυνο.

Αρκετά περιστατικά που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια δείχνουν πως μετά από μια σύγκρουση για παράδειγμα, οι πόρτες μπορεί να μπλοκάρουν ή τα ηλεκτρικά συστήματα των παραθύρων να πάψουν να λειτουργούν.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι ζώνες ασφαλείας ενδέχεται να κολλήσουν λόγω παραμόρφωσης του μηχανισμού ή εξαιτίας των δυνάμεων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος. Σε τέτοιες συνθήκες, η έξοδος από το αυτοκίνητο μπορεί να καταστεί μη δυνατή, κάνοντας τη δυνατότητα γρήγορου απεγκλωβισμού ζωτικής σημασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα αξεσουάρ που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ οδηγών και ειδικών σε θέματα ασφάλειας είναι το ResQMe, ένα μικρό φορητό εργαλείο διάσωσης και απεγκλωβισμού που προσαρμόζεται συνήθως στα κλειδιά του αυτοκινήτου.

Πρόκειται για μια συσκευή σχεδιασμένη αποκλειστικά για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, με στόχο να επιτρέψει στον οδηγό ή στους επιβάτες να εγκαταλείψουν γρήγορα το όχημα σε περίπτωση εγκλωβισμού.

Σημειώνεται πως στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της, η εν λόγω συσκευή χρησιμοποιήθηκε από επαγγελματίες διασώστες, πυροσβέστες και στελέχη υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι χρειάζονταν ένα μικρό αλλά αποτελεσματικό εργαλείο για άμεσες επεμβάσεις, πριν τελικά θεωρηθεί αναγκαίο για κάθε οδηγό.

Ως προς τις λειτουργίες της, η συσκευή δίνει τη δυνατότητα κοπής μιας μπλοκαρισμένης ζώνης ασφαλείας σε ελάχιστο χρόνο, ενώ παράλληλα επιτρέπει το σπάσιμο ενός πλευρικού παραθύρου ώστε να δημιουργηθεί δίοδος διαφυγής όταν οι πόρτες δεν ανοίγουν ή το όχημα έχει ανατραπεί.

Η συσκευή διαθέτει μια ειδικά προστατευμένη λεπίδα για την ασφαλή κοπή της ζώνης ασφαλείας, καθώς και έναν μηχανισμό με ατσάλινη ακίδα υψηλής αντοχής που ενεργοποιείται με πίεση και μπορεί να θρυμματίσει τα πλαϊνά κρύσταλλα του αυτοκινήτου. Μάλιστα, ο σχεδιασμός της επιτρέπει τη χρήση ακόμη και από άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία ή ειδική εκπαίδευση.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της είναι το γεγονός ότι βρίσκεται πάντα άμεσα προσβάσιμη. Σε αντίθεση με εργαλεία που μεταφέρονται στο πορτμπαγκάζ ή σε αποθηκευτικούς χώρους του αυτοκινήτου, το ResQMe μπορεί να βρίσκεται μόνιμα στο μπρελόκ των κλειδιών ή σε άλλο σημείο δίπλα στον οδηγό.

