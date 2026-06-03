To αξεσουάρ αυτοκινήτου που χρειάζονται όλοι οδηγοί και κοστίζει 10 ευρώ -Ποιος ο ρόλος του

Μπορεί σε μέγεθος να μην ξεπερνάει συνολικά το μέγεθος μιας κάρτας, αλλά μπορεί να λύσει τα χέρια και να γλιτώσει τον οδηγό από δυσάρεστες καταστάσεις.

Τα aftermarket αξεσουάρ αυτοκινήτου έχουν εξελιχθεί σε πραγματικό σωσίβιο για κάθε μικροζημιά που μπορεί να προκύψει στην καθημερινότητα, με ορισμένα, να αποδεικνύονται ανεκτίμητα σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Καθώς το πέρασμα του χρόνου αφήνει το αποτύπωμά του στο αμάξωμα, πολλοί οδηγοί καταφεύγουν σε έξυπνες λύσεις ανάγκης για να διατηρήσουν τη λειτουργικότητα του οχήματός τους χωρίς να μένουν στον δρόμο ή να επιβαρύνονται με υψηλά κόστη επισκευής.

Το εικονιζόμενο αξεσουάρ λύνει τα χέρια σε όσους οδηγούς χρειάζονται μια πρόσκαιρη λύση που θα συγκρατήσει στη θέση τους μέρη που έχουν ξεκολλήσει, όπως για παράδειγμα έναν προφυλακτήρα.

Πρόκειται στην ουσία για έναν ελαστικό σύνδεσμο που συγκρατεί ή απελευθερώνει το καπό του κινητήρα, τους προφυλακτήρες ή την πόρτα του πορτμπαγκάζ σε περίπτωση βλάβης της εργοστασιακής κλειδαριάς ή του κουμπώματος του προφυλακτήρα.

Παρόμοιου τύπου κουμπώματα (quick release) συναντάμε εδώ και δεκαετίες στα αγωνιστικά αυτοκίνητα (άγκιστρα καπό), καθώς διευκολύνουν στο άνοιξε-κλείσε του καπό και φυσικά το συγκρατούν στη θέση του σε περίπτωση βλάβης του εργοστασιακού μάνταλου.

Αυτό όμως το προϊόν είναι αρκετά διαφορετικό και αποτελείται από αλουμινένιες βάσεις και ελαστικές ροδέλες που τεντώνουν και διατηρούν στη θέση τους τους προφυλακτήρες και τα καπό, με το κόστος του κιτ να είναι 9 ευρώ.

Ο κατασκευαστής του συγκεκριμένου αξεσουάρ αναφέρει ότι το κιτ «στερέωσης» και γρήγορης απελευθέρωσης που προσφέρει ταιριάζει σε όλα τα οχήματα, ακόμα και τα πιο σύγχρονα, και τα μεταλλικά του μέρη είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο.

Η χρήση ενός τέτοιου μέσου συγκράτησης δείχνει αποτελεσματική, αλλά δεν αποτελεί μόνιμη λύση. Και αυτό γιατί ο ελαστικός σύνδεσμος θα φθαρεί με το πέρασμα του χρόνου, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση που απαιτεί το βίδωμα των κουμπωμάτων.

Πηγή: carandmotor.gr