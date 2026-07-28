Ανευθυνότητα Εθνικής Φρουράς: Παραλίγο να κάψουν δύο χωριά

Οργή και θυμός επικρατούν ανάμεσα στις κοινοτικές Αρχές και στους κατοίκους των χωριών Καλού Χωριού, Αγίας Άννας και Ψευδά, της επαρχίας Λάρνακας, τα οποία κινδύνεψαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, στο πλαίσιο καταστροφής πυρομαχικών της ΕΦ. Η φωτιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο αργά το απόγευμα, ξέσπασε το μεσημέρι και γρήγορα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, απειλώντας κατοικίες γειτονικών χωριών, με επακόλουθο να δοθούν οδηγίες για εκκένωση της Αγίας Άννας και του Ψευδά. Την ίδια ώρα η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι υπόλοιπες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Τμήμα Δασών, Πολιτική Άμυνα) τέθηκαν σε πλήρη συναγερμό. Η μάχη με τις φλόγες ήταν πολύωρη, προκειμένου να γλυτώσουν κατοικίες και εξοχικά σπίτια. Για αρκετές ώρες ήταν σε εξέλιξη δύο ενεργά μέτωπα φωτιάς. Το έργο της πυρόσβεσης ήταν εξαιρετικά δύσκολο λόγω του δύσβατου της περιοχής και των δυνατών ανέμων που έπνεαν. Ένας εθελοντής, ο οποίος συμμετείχε στις προσπάθειες κατάσβεσης, τραυματίστηκε στα πόδια όταν έπεσε στο έδαφος από ύψος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Κάηκαν μεγάλες εκτάσεις πεύκων και άγριας βλάστησης. Αγανακτισμένοι κάτοικοι της Αγίας Άννας κατήγγειλαν στον «Π» ότι ενώ ειδοποιήθηκαν για την πυρκαγιά γύρω στις 12.30μ.μ. και ακολούθως άρχισαν να παίζουν οι καμπάνες του χωριού για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, το μήνυμα Cy-Alert στάλθηκε στα κινητά τους τηλέφωνα μετά τις 5.20 το απόγευμα… Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετείχε μεγάλος αριθμός πτητικών μέσων, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, άνδρες του Τμήματος Δασών και της Πολιτικής Άμυνας και κάτοικοι των επηρεαζόμενων κοινοτήτων με γεωργικά μηχανήματα.

Δριμύ κατηγορώ κοινοτάρχη

Ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας Αναστάσης Γεωργίου δήλωσε ότι περίπου 10 ηλικιωμένα πρόσωπα μεταφέρθηκαν στη Μοσφιλωτή για λόγους ασφαλείας. Κατήγγειλε, ακόμα, ότι το μήνυμα Cy-Alert στάλθηκε στις 5.20μ.μ., ωστόσο αρκετές ώρες προηγουμένως η κοινοτική Αρχή πήρε την πρωτοβουλία και χτύπησε την καμπάνα της εκκλησίας για να εκκενωθεί το χωριό, διότι η κατάσταση ήταν αποπνικτική εξαιτίας των πυκνών καπνών. Ο κ. Γεωργίου είπε, επίσης, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Εθνική Φρουρά επιλέγει μέρες όπου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές για να πραγματοποιήσει ασκήσεις βολών. Όπως ανέφερε, πέρσι υπήρχε προγραμματισμένη παρόμοια ενέργεια στο πεδίο βολής, αλλά τότε με επιστολές που απέστειλαν οι κοινοτάρχες του συμπλέγματος της περιοχής κατάφεραν να αποτρέψουν τη διενέργεια της άσκησης. «Φέτος, δυστυχώς, αποφάσισαν να κάνουν άσκηση σε θερμοκρασία 35 βαθμούς κελσίου. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Θέλω να καταγγείλω δημόσια τον υπουργό Άμυνας γι' αυτό που έγινε. Είναι έγκλημα. Ψάχνουν τους εμπρηστές, αλλά τις φωτιές τις βάζουν οι ίδιοι», σημείωσε χαρακτηριστικά, εννοώντας, όπως είπε, τον ΠτΔ και τον υπουργό Άμυνας. Στην περιοχή της Αγίας Άννας στήθηκε συντονιστικό κέντρο με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, απ' όπου γινόταν ο συντονισμός των ενεργειών κατάσβεσης. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να εισέλθουν εντός του πεδίου βολής για να προσεγγίσουν την εστία της πυρκαγιάς, καθότι η παρουσία πιθανών μη εκραγέντων πυρομαχικών καθιστούσαν την επιχείρηση εξαιρετικά επικίνδυνη. Στην περιοχή διανυκτέρευσαν για προληπτικούς λόγους πυροσβεστικές δυνάμεις.

«Τα πήρε» ο Πάλμας

Ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο πεδίο βολής Κ. Χωριού. Χαρακτήρισε αντιεπαγγελματική την απόφαση να καταστραφούν πυρομαχικά τύπου RPG κάτω από τόσο μεγάλες θερμοκρασίες και αναφέρθηκε στο 70ο Τάγμα Μηχανικού, λέγοντας ότι δεν τήρησε το πρωτόκολλο που απαγορεύει να γίνονται τέτοιου είδους ενέργειες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο κ. Πάλμας είπε ότι ζήτησε τη διενέργεια έρευνας για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, προσθέτοντας ότι θα αναζητηθούν ευθύνες για το τι συνέβη. Ανέφερε ότι το επόμενο 10ήμερο θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό και διαμήνυσε ότι θα εξαντλήσει κάθε αυστηρότητα.