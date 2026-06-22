Η Σουηδία ενδέχεται να αντιταχθεί στην τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της Tesla στην Ευρώπη

H σουηδική αρχή μεταφορών συνιστά την καταψήφιση της πανευρωπαϊκής ανάπτυξης των οχημάτων Tesla με εποπτευόμενο λογισμικό αυτόνομης οδήγησης, εκτός εάν ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ απενεργοποιήσει την ικανότητά του να υπερβαίνει τα νόμιμα όρια ταχύτητας, σύμφωνα με μια κανονιστική επιστολή, όπως αναφέρει το Reuters, σε μια αποκλειστική του ανάρτηση.

Η σουηδική ρυθμιστική αρχή προέτρεψε την ΕΕ να απορρίψει το FSD της Tesla για υπερβολική ταχύτητα. Ζητά από την Tesla να καταργήσει την «Αντιστάθμιση Ταχύτητας» πάνω από τα δημοσιευμένα όρια. Επιτροπή της ΕΕ συνεδριάζει στις 30 Ιουνίου για να συζητήσει το FSD, δεν αναμένεται ακόμη ψηφοφορία.

Η έγκριση θα μπορούσε να ενισχύσει την Tesla στην Ευρώπη εν μέσω της πρόκλησης της Κίνας.

Σε μια προηγούμενη επιστολή με ημερομηνία 30 Απριλίου, η Σουηδική Διοίκηση Μεταφορών (TRV) δήλωσε ότι η λειτουργία πλήρους αυτόνομης οδήγησης της Tesla δεν θα πρέπει να εγκριθεί για τους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν καταργηθεί η δυνατότητά της να αγνοεί τα όρια ταχύτητας. Η TRV υποστηρίζει ότι τα αυτοματοποιημένα συστήματα που υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια υπονομεύουν την ασφάλεια και το νομικό πλαίσιο για την αυτοματοποίηση των οχημάτων.

Διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ: Η έγκριση χρειάζεται την υποστήριξη 15 κρατών μελών που αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ. Η αρνητική ψήφος θα μπορούσε να ακυρώσει τις υπάρχουσες εθνικές εγκρίσεις.

Αποκλίνουσες εθνικές απόψεις: Οι σκανδιναβικές χώρες όπως η Φινλανδία και η Νορβηγία συμμερίζονται ανησυχίες, ενώ το Βέλγιο, η Δανία, η Εσθονία και η Λιθουανία έχουν ήδη εγκρίνει το σύστημα.

Ενώ η Σουηδία, η Φινλανδία και η Νορβηγία έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και την απόδοση, ιδίως σε χειμερινές συνθήκες, αρκετά κράτη της ΕΕ έχουν εγκρίνει το FSD σε εθνικό επίπεδο. Η Λιθουανία, η Εσθονία, το Βέλγιο και η Δανία έχουν ακολουθήσει το παράδειγμα της Ολλανδίας από τον Απρίλιο, δημιουργώντας ένα συνονθύλευμα κανόνων. Αυτή η διαίρεση θέτει το σκηνικό για μια αμφιλεγόμενη πανευρωπαϊκή ψηφοφορία που θα ενοποιήσει ή θα αποκλείσει την πρόσβαση σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η έγκριση σε ολόκληρη την ΕΕ θα μπορούσε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Tesla έναντι των κινεζικών κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων όπως η BYD, ειδικά μετά την πτώση των πωλήσεων το 2025. Ο διευθύνων σύμβουλος Έλον Μασκ είχε θέσει ως στόχο το καλοκαίρι του 2026 για την κυκλοφορία του, αλλά η στάση της Σουηδίας απειλεί αυτό το χρονοδιάγραμμα. Εάν η ΕΕ απορρίψει την πρόταση, η προσωρινή έγκριση των Κάτω Χωρών θα λήξει μετά από έξι μήνες, ακυρώνοντας τις εξαρτώμενες εθνικές άδειες.

Εάν η Tesla καταργήσει τη δυνατότητα υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, η Σουηδία μπορεί να υποστηρίξει την εφαρμογή της, εξασφαλίζοντας ενδεχομένως την απαραίτητη ειδική πλειοψηφία. Εάν αρνηθεί, η αντίθεση των σκανδιναβικών κρατών θα μπορούσε να εμποδίσει την έγκριση, αναγκάζοντας την Tesla να βασιστεί σε κατακερματισμένες εθνικές αγορές και διακινδυνεύοντας την απώλεια των τρεχουσών αδειών. Η συνεδρίαση της επιτροπής στις 30 Ιουνίου θα καταδείξει ποιο σενάριο είναι πιο πιθανό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ