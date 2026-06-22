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Στο 32% τέλος Μαΐου η υλοποίηση αναπτυξιακών δαπανών προϋπολογισμού 2026

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Στο 32% ανήλθε μέχρι τέλος Μαΐου η υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, όσο κα την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το γενικό λογιστήριο

Στο 32% ανήλθε μέχρι τέλος Μαΐου η υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, όσο κα την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το γενικό λογιστήριο.

Την τελευταία δεκαετία, ο μέσος όρος υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού συνολικών δαπανών μέχρι τέλος Μαΐου ανερχόταν επίσης στο 32%.

Σύμφωνα με την έκθεση υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Μαΐου, οι συνολικές αναπτυξιακές δαπάνες ανέρχονται για το έτος στα  €11,4 δισ. και η υλοποίησή τους μέχρι το τέλος Μαΐου ανήλθε στα €3,7 δισ.

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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΛογιστήςπροϋπολογισμόςΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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