Στο 32% τέλος Μαΐου η υλοποίηση αναπτυξιακών δαπανών προϋπολογισμού 2026

Στο 32% ανήλθε μέχρι τέλος Μαΐου η υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, όσο κα την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το γενικό λογιστήριο.

Την τελευταία δεκαετία, ο μέσος όρος υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού συνολικών δαπανών μέχρι τέλος Μαΐου ανερχόταν επίσης στο 32%.

Σύμφωνα με την έκθεση υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Μαΐου, οι συνολικές αναπτυξιακές δαπάνες ανέρχονται για το έτος στα €11,4 δισ. και η υλοποίησή τους μέχρι το τέλος Μαΐου ανήλθε στα €3,7 δισ.