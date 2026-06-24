Έκθεση ΣΟΚ: Η επέλαση των SUV φέρνει λιγότερα πάρκινγκ και περισσότερους κινδύνους για πεζούς

Οι ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα ανεύρεσης ελεύθερων θέσεων πάρκινγκ, επειδή αυξάνονται συνεχώς οι πωλήσεις μεγάλων SUV. Όλες οι πόλεις πρόκειται να χάσουν μεταξύ 8,5% και 14% των θέσεων στάθμευσης στους δρόμους έως το 2040, εάν το μέγεθος των νέων αυτοκινήτων συνεχίσει να αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό.

Λόγω της αύξησης του μεγέθους των αυτοκινήτων, το Λονδίνο προβλέπεται να χάσει μεταξύ 72.000 και 118.000 θέσεων στάθμευσης στους δρόμους έως το 2040. Το Βερολίνο αντιμετωπίζει παρόμοιες απώλειες 71.000 έως 117.000 θέσεων, ενώ η Ρώμη θα μπορούσε να δει μείωση 58.000 έως 95.000 θέσεων. Σημαντικές μειώσεις χωρητικότητας αναμένονται επίσης στη Μαδρίτη (έως 41.000 θέσεις), στη Βαρσοβία (έως 17.000 θέσεις) και στο Παρίσι (έως 12.000 θέσεις). Αυτά είναι μερικά από τα αποτελέσματα της έκθεσης που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος.

Κάθε χρόνο το μέσο μήκος των νέων αυτοκινήτων που πωλούνται αυξάνεται κατά 1,2 εκατοστά, σύμφωνα με την έκθεση που ανέλυσε την αύξηση των οχημάτων από το 2000. Το συνολικό τους ύψος, αλλά και πλάτος αυξήθηκε κατά 0,5 εκατοστά ετησίως. Η έρευνα δείχνει ότι παρά το γεγονός της μείωσης του μεγέθους των οικογενειών, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν εγκαταλείψει την παραγωγή μικρών αυτοκινήτων για να αποκομίσουν υψηλότερα κέρδη από τα μεγαλύτερα οχήματα.

Από την άλλη η ανεξέλεγκτη επέκταση του μεγέθους των αυτοκινήτων έχει σοβαρές συνέπειες για την οδική ασφάλεια, αφού αυξάνει τους θανάτους των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου (πεζών, ποδηλατών, μοτοσικλετιστών και ηλεκτρικών πατινιών). Η συνέχιση των πωλήσεων αυτής της δημοφιλούς κατηγορίας μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο επιπλέον 2.500 ενηλίκων και 79 παιδιών στους δρόμους της Ευρώπης κατά την περίοδο 2026 έως 2040, αναφέρει η έρευνα. Σύμφωνα με αυτήν 40% περισσότερα παιδιά που περπατούν θα μπορούσαν να σκοτωθούν σε τροχαία ατυχήματα έως το 2040 λόγω της αύξησης του όγκου των οχημάτων. Η αύξηση του ύψους του καπό, το οποίο προβλέπεται να φτάσει κατά μέσο όρο τα 86,2 εκατοστά έως το 2040, αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο για τα παιδιά. Ενώ οι ενήλικες πεζοί πιθανότατα θα χτυπηθούν στα ζωτικά όργανα ή στον κορμό σε ατυχήματα, τα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να χτυπηθούν στο κεφάλι ή στο στήθος, λόγω του ύψους τους.

Για να αντιμετωπιστεί το θέμα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος προτείνει να υπάρξουν ευρωπαϊκά πρότυπα, προκειμένου να γίνουν πιο αποδοτικά. Τα νέα αυτοκίνητα που θα πωλούνται από το 2036, θα πρέπει να έχουν όριο ύψους καπό 85 εκατοστά και ένα όριο πλάτους αυτοκινήτου 1,92 μέτρα. Να υπάρξει εθνική φορολογική μεταρρύθμιση, όπου τα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας θα πρέπει να αποθαρρύνουν ενεργά την αγορά υπερμεγέθων οχημάτων, ο Euro NCAP να ενημερώσει επειγόντως το πρωτόκολλό του για να ξεκινήσει δοκιμές ορατότητας μικρών παιδιών από τη θέση του οδηγού, να υπάρξει μεταρρύθμιση των τελών στάθμευσης με βάση το μέγεθος και το βάρος του οχήματος και να δοθεί προτεραιότητα στα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 4,2 μέτρα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ