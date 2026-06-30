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| Οικονομία

Eurobank: Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου

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Νέο μέλος ο John Arthur Hollows

Την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου ανακοίνωσε η Eurobank.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του της 26ης Ιουνίου 2026, αποφάσισε τον ορισμό του John Arthur Hollows, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, προς πλήρωση της κενής θέσης που προέκυψε κατόπιν της, με ισχύ από την 27η Ιουνίου 2025, παραίτησης του Jawaid Mirza και προς αποκατάσταση της πενταμελούς σύνθεσης της Επιτροπής, όπως αυτή καθορίστηκε από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 23ης Ιουλίου 2024. 

Κατόπιν του ανωτέρω ορισμού, η Επιτροπή Ελέγχου ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τον Πρόεδρό της ως εξής:

1. Burkhard Eckes, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος, Πρόεδρος

2. Rajeev Kakar, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος, Μέλος

 3. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου, Ανεξάρτητη Μη Εκτελεστική Σύμβουλος, Μέλος

 4. Αλίκη Γρηγοριάδη, Ανεξάρτητη Μη Εκτελεστική Σύμβουλος, Μέλος

5. John Arthur Hollows, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος, Μέλος

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