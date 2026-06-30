Ασφαλτοστρώσεις σε δεκάδες περιοχές της Λεμεσού – Έργο €7,9 εκατ.

Ο Δήμος Λεμεσού προχώρησε στην υπογραφή συμβολαίων για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτόστρωση, τοπικές επιδιορθώσεις και οριζόντια σήμανση οδών στον Δήμο Λεμεσού», συνολικής αξίας πέραν των €7,9 εκατομμυρίων πλέον Φ.Π.Α., σηματοδοτώντας την έναρξη του μεγαλύτερου προγράμματος αναβάθμισης του οδικού δικτύου που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, στην τελετή υπογραφής παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, υπηρεσιακοί λειτουργοί του Δήμου, καθώς και εκπρόσωποι των αναδόχων εταιρειών Cyfield Asphalt Co Ltd και Araco Construction CY Ltd, οι οποίες ανέλαβαν την εκτέλεση του έργου.

Οι εργασίες, προστίθεται, περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, τοπικές επιδιορθώσεις του οδοστρώματος και νέα οριζόντια οδική σήμανση, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του οδικού δικτύου, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών.

Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς εργασίες έχουν αρχίσει σε αριθμό συνοικιών του Δήμου, ενώ η ολοκλήρωση του αναμένεται τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Όπως σημειώνεται, οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σταδιακά σε κύριους οδικούς άξονες και στις περιοχές Αγίου Νεκταρίου, Αγίου Νικολάου, Καψάλου, Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Μέσα Γειτονιάς, Αγίας Νάπας, Καθολικής, Αγίας Φύλας, Αγίου Αντωνίου, Τζαμί Τζετίτ, Αρναούτ, Αγίου Ιωάννη, Αγίου Σπυρίδωνα, Ομόνοιας, Ζακακίου, Τσιφλικουδιών, καθώς και στη Βιομηχανική Περιοχή, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου της πόλης.

Η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στον αυξημένο προϋπολογισμό του Δήμου για επιστρώσεις οδών, ο οποίος για το 2026 ανέρχεται στα €8,2 εκατομμύρια, έναντι €4,3 εκατομμυρίων το 2025 και €1,6 εκατομμυρίου το 2024, «αποδεικνύοντας τη βούληση της Δημοτικής Αρχής να επενδύσει ουσιαστικά στις βασικές υποδομές της πόλης».

Τέλος, ο Δήμος Λεμεσού παρακαλεί το κοινό να επιδεικνύει κατανόηση και υπομονή κατά τη διάρκεια των εργασιών και να συμμορφώνεται με τις σχετικές σημάνσεις και οδηγίες.

ΚΥΠΕ