Η μεγάλη νικήτρια της εκπομπής «Casa DeMikel» φεύγει με ένα ολοκαίνουργιο Renault Symbioz!

Το μεγάλο δώρο της δημοφιλούς εκπομπής «Casa DeMikel», ένα ολοκαίνουργιο Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech αξίας €29.500, προσφορά του Ομίλου Πηλακούτα, παραδόθηκε στην τυχερή νικήτρια κ. Αθηνούλλα Νέστωρος από τoν κ. Γιάννο Αντωνίου, Σύμβουλο Πωλήσεων του Ομίλου, στους εκθεσιακούς χώρους της Renault.

Ο Όμιλος Πηλακούτα συγχαίρει θερμά την κυρία Αθηνούλλα Νέστωρος και της εύχεται αμέτρητες όμορφες διαδρομές με το νέο της Renault Symbioz.

Το νέο Renault Symbioz αποτελεί ένα σύγχρονο οικογενειακό SUV που συνδυάζει προηγμένη υβριδική τεχνολογία, άνεση και πρακτικότητα, προσφέροντας έως και 80% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη χάρη στην τεχνολογία Full Hybrid E-Tech.

Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, το Renault Symbioz διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, όπως το σύστημα πολυμέσων OpenR Link 10.4" με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, κάμερα οπισθοπορείας και πίσω αισθητήρες στάθμευσης, καθώς και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που συμβάλλουν σε μια πιο άνετη και ασφαλή οδηγική εμπειρία.

Με μοντέρνο σχεδιασμό, ευρύχωρο εσωτερικό και προηγμένη τεχνολογία, το Renault Symbioz προσφέρει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην καθημερινή πρακτικότητα, την οικονομία καυσίμου και την οδηγική απόλαυση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Renault Symbioz και όλα τα μοντέλα Renault, επισκεφθείτε το www.renault.com.cy.