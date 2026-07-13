Έρχιουρμαν: Απολύτως καλά στην υγεία του δηλώνει ο Τ/κ ηγέτης - Τι αναφέρει σε ανάρτησή του

Είναι απολύτως καλά στην υγεία του, ήταν μια μικρή ενόχληση λόγω κόπωσης, το επεισόδιο με την υγεία του την περασμένη Παρασκευή, γράφει σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ σήμερα, ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν δημοσιοποιώντας μια παλαιότερη φωτογραφία του με την σύζυγό του και τον γιο τους.

Ο κ. Έρχιουρμαν στην ανάρτησή του αναφέρει: «Είμαι απόλυτα καλά. Απλώς μια μικρή ενόχληση λόγω κόπωσης...Ευχαριστώ ατελείωτα όλους όσους τηλεφώνησαν, ρώτησαν, έστειλαν μηνύματα και έδειξαν ενδιαφέρον, καθώς και τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλο το προσωπικό του κρατικού νοσοκομείου Δρ Μπουρχάν Ναλμπάντογλου».

Δείτε την ανάρτησή του: