Οδηγός προετοιμασίας για το καλοκαιρινό ταξίδι: Έλεγχοι ασφαλείας πριν την αναχώρηση

Το καλοκαίρι δοκιμάζει τις αντοχές κάθε οχήματος. Οι υψηλές θερμοκρασίες της ασφάλτου, οι μεγάλες αποστάσεις και το πρόσθετο βάρος των αποσκευών απαιτούν μια σύντομη αλλά ουσιαστική προληπτική συντήρηση πριν ξεκινήσει το ταξίδι.

1. Ελαστικά: Ο κρίσιμος έλεγχος του μοναδικού σημείου επαφής με τον δρόμο

Τα ελαστικά φέρουν όλο το βάρος της ασφάλειας των επιβατών. Πριν την αναχώρηση, βεβαιωθείτε για τα εξής:

Πίεση ελαστικών: Πρέπει να ελέγχεται πάντα όταν τα ελαστικά είναι κρύα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για φορτωμένο όχημα. Η λανθασμένη πίεση επηρεάζει αρνητικά το φρενάρισμα, τη σταθερότητα, την κατανάλωση καυσίμου και τη διάρκεια ζωής τους.

Βάθος πέλματος: Αν και το νόμιμο όριο είναι τα 1,6 χιλιοστά, η Kumho Tire συνιστά το βάθος να μην είναι κάτω από 3 χιλιοστά . Το επαρκές πέλμα εξασφαλίζει πρόσφυση και αποτρέπει την υδρολίσθηση (aquaplaning) σε μια ξαφνική καλοκαιρινή μπόρα.

Οπτικός έλεγχος: Εξετάστε τα ελαστικά για τυχόν κοψίματα, εξογκώματα (καρούμπαλα), χτυπήματα στα πλαϊνά, καρφιά, πέτρες ή ανομοιόμορφη φθορά που μπορεί να οδηγήσουν σε κλατάρισμα κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

2. Ρεζέρβα vs. Κιτ Επισκευής (Tire Mobility Kit)

Η αντιμετώπιση ενός σκασμένου ελαστικού απαιτεί να γνωρίζετε τι εξοπλισμό διαθέτει το αυτοκίνητό σας:

Αν διαθέτετε Ρεζέρβα:

Ελέγξτε την πίεση του εφεδρικού τροχού (συχνά παραμελείται για μήνες).

Βεβαιωθείτε ότι ο γρύλος και τα απαραίτητα κλειδιά βρίσκονται στη θέση τους.

Κάντε μια δοκιμαστική αλλαγή στο σπίτι για εξοικείωση.

Αν διαθέτετε Κιτ Επισκευής:

Βεβαιωθείτε ότι ο μικρός αεροσυμπιεστής λειτουργεί.

Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης του ειδικού στεγανωτικού υγρού.

Προσοχή: Το κιτ επισκευής είναι αποτελεσματικό μόνο για μικρές διατρήσεις στο πέλμα. Δεν μπορεί να επιδιορθώσει σχισίματα στα πλαϊνά ή μεγάλες ζημιές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η κλήση οδικής βοήθειας είναι αναπόφευκτη.

3. Σωστή κατανομή φορτίου και οδηγική συμπεριφορά

Ένα φορτωμένο αυτοκίνητο συμπεριφέρεται διαφορετικά στον δρόμο.

Κατανομή βάρους: Τοποθετήστε τις αποσκευές όσο το δυνατόν χαμηλότερα στο πορτμπαγκάζ. Τα βαριά αντικείμενα πρέπει να μπαίνουν στη βάση ώστε να διατηρείται χαμηλά το κέντρο βάρους του οχήματος και να εξασφαλίζεται καλύτερη οδική συμπεριφορά.

Αποστάσεις ασφαλείας: Λόγω του αυξημένου βάρους, η απόσταση φρεναρίσματος μεγαλώνει σημαντικά. Κρατάτε μεγαλύτερες αποστάσεις από το προπορευόμενο όχημα.

Ήπια οδήγηση: Αποφύγετε τις απότομες επιταχύνσεις και τις βίαιες αλλαγές κατεύθυνσης που καταπονούν επιπλέον τα ζεστά ελαστικά.

Στάσεις ανάπαυσης: Σχεδιάστε μια στάση κάθε δύο ώρες. Επιτρέπει στον οδηγό να ξεκουραστεί και προσφέρει μια καλή ευκαιρία για έναν γρήγορο οπτικό έλεγχο των ελαστικών.

4. Λίστα τελικού ελέγχου (Checklist) πριν την εκκίνηση

Πριν γυρίσετε το κλειδί στη μίζα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τα ακόλουθα:

Υγρά οχήματος: Στάθμη λαδιού κινητήρα, υγρά φρένων, παραφλού (ψυκτικό υγρό) και υγρό υαλοκαθαριστήρων.

Ορατότητα και φωτισμός: Λειτουργία όλων των εξωτερικών φώτων και κατάσταση των υαλοκαθαριστήρων.

Κλιματισμός (A/C): Έλεγχος απόδοσης για ένα άνετο και ξεκούραστο ταξίδι υπό συνθήκες καύσωνα.

Έγγραφα σε ισχύ: Άδεια κυκλοφορίας & Δίπλωμα οδήγησης. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (και τηλέφωνο οδικής βοήθειας). Δελτίο ΚΤΕΟ & Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ