Στο Παρίσι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Συνάντηση με Φον ντερ Λάιεν - Πρώτη φορά συμμετοχή της Εθνικής Φρουράς στην παρέλαση της Γαλλίας

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ξένους ηγέτες θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο Παρίσι, όπου βρίσκεται από χθες το βράδυ, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Γάλλου ομολόγου του, Εμανουέλ Μακρόν, για να παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ηλύσια Πεδία, με την ευκαιρία της Εθνικής Ημέρας της Γαλλίας.

Στο Παρίσι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε χθες συνάντηση με τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, που θα πάρουν μέρος στην σημερινή παρέλαση των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων για την Εθνική Ημέρα της Γαλλίας, ύστερα από πρόσκληση των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Μιλώντας στα μέλη του επίλεκτου αγήματος, παρουσία του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου, ανέφερε ότι η τιμητική πρόσκληση να παρελάσουν με τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηλύσια Πεδία, ενώπιον αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, πέραν του υψηλού συμβολισμού, αντικατοπτρίζει, μεταξύ άλλων, τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας, με τις σχέσεις των δύο χωρών να βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα επιστρέψει στην Κύπρο αργά σήμερα το απόγευμα, συνοδεύουν στο Παρίσι, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Πηγή: ΚΥΠΕ