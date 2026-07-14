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Τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 37χρονος που είχε εγκλωβιστεί στα βράχια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Αμμοχώστου ο άτυχος Ελληνοκύπριος – Διενεργείται σήμερα η νενομισμένη νεκροτομή για να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του.

Κατέληξε χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου ο 37χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος είχε εντοπιστεί εγκλωβισμένος στα βράχια στην περιοχή Κόννος, στο Κάβο Γκρέκο, την Κυριακή 12 του μήνα.

Ο 37χρονος είχε εντοπιστεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στον απεγκλωβισμό του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 37χρονος υπέκυψε χθες στα τραύματά του.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα.

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