Τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 37χρονος που είχε εγκλωβιστεί στα βράχια

Κατέληξε χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου ο 37χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος είχε εντοπιστεί εγκλωβισμένος στα βράχια στην περιοχή Κόννος, στο Κάβο Γκρέκο, την Κυριακή 12 του μήνα.

Ο 37χρονος είχε εντοπιστεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στον απεγκλωβισμό του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 37χρονος υπέκυψε χθες στα τραύματά του.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα.