«From Press to Present»: Το Αρχείο Τύπου του ΓΤΠ ζωντανεύει την ιστορία της Κύπρου

Το Αρχείο Τύπου του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση «From Press to Present», την Πέμπτη, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, οι προσκεκλημένοι της εκδήλωσης είχαν την ευκαιρία να ανατρέξουν στις σημαντικότερες στιγμές της Ιστορίας της Κύπρου, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στις κυπριακές εφημερίδες.

«Μέσω των πρωτοσέλιδων εφημερίδων και του αρχειακού υλικού του Αρχείου Εφημερίδων του ΓΤΠ, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο παρελθόν, το οποίο παρουσιάστηκε σε νέα μορφή μέσα από κινούμενα σχέδια, βασισμένα σε αυθεντικό αρχειακό υλικό του ΓΤΠ, φωτίζοντας σημαντικά γεγονότα, κοινωνικές αλλαγές και άλλες καθοριστικές στιγμές της κυπριακής ιστορίας», αναφέρεται.

Στο χαιρετισμό του, ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στη διαχρονική αξία του Αρχείου Τύπου του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, τονίζοντας ότι αποτελεί έναν τεράστιο πλούτο και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, καθώς καταγράφει την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα κάθε εποχής.

Στη συνέχεια ο κ. Λετυμπιώτης καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και της Έδρας Κυπριακών Σπουδών για την παρουσία τους στην εκδήλωση, σημειώνοντας ότι η Έδρα, την οποία εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης τον Οκτώβριο του 2025, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη των δεσμών Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και των σημαντικών προοπτικών που δημιουργούνται μέσα από την ακαδημαϊκή συνεργασία. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές του ΑΠΘ, οι οποίοι διακρίθηκαν στα μαθήματα που προσέφερε η Έδρα, φιλοξενούνται από το ΓΤΠ στο πλαίσιο εκπαιδευτικού ταξιδιού με στόχο να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία, τον πολιτισμό και τις πτυχές του Κυπριακού.

Κλείνοντας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος συνεχάρη τη διεύθυνση, το προσωπικό του ΓΤΠ και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης «From Press to Present», επισημαίνοντας πως τέτοιου είδους εκθέσεις αποδεικνύουν τη σημαντικότητα της δυνατότητας να ανατρέχουμε στο παρελθόν, για να μπορούμε με ασφάλεια και νηφαλιότητα να οδεύουμε στο μέλλον.

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια του ΓΤΠ, Αλίκη Στυλιανού, σημείωσε ότι η έκθεση «From Press to Present» «αποτελεί μια από τις εκθέσεις που δημιουργήθηκαν από το ΓΤΠ και παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 2026, με στόχο τη γνωριμία σημαντικών στιγμών της Ιστορίας της Κύπρου: από την έκδοση της πρώτης κυπριακής εφημερίδας το 1878, την άφιξη του πρώτου υδροπλάνου στην Κύπρο, τον αγώνα της ΕΟΚΑ και την ανεξαρτησία μέχρι την τουρκική εισβολή του 1974, την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, το δημοψήφισμα του 2004, τη χρηματοπιστωτική κρίση και την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2012 και τώρα μόλις φέτος».

«Η έκθεση μάς υπενθυμίζει ότι οι εφημερίδες είναι ζωντανή μνήμη που καταγράφει γεγονότα, αγωνίες και προσδοκίες κάθε εποχής, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε καλύτερα το παρελθόν μας», τόνισε.

«Για το ΓΤΠ, η διαφύλαξη και η ανάδειξη του Αρχείου Εφημερίδων και του Φωτογραφικού Αρχείου του αποτελεί διαχρονική αποστολή», κατέληξε.

ΚΥΠΕ