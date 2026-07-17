Δείτε με ένα κλικ αν μια οικοδομή είναι επικίνδυνη - Η νέα υπηρεσία του ΕΟΑ Λάρνακας

Σε λειτουργία βρίσκεται μέσω της ιστοσελίδας του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας η ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης επικίνδυνων οικοδομών, με στόχο την άμεση ενημέρωση των πολιτών και την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας.

Μέσα από την πλατφόρμα, οι πολίτες μπορούν εύκολα να ελέγξουν κατά πόσο μια οικοδομή έχει χαρακτηριστεί ως επικίνδυνη, πραγματοποιώντας αναζήτηση με βάση τον δήμο ή την κοινότητα, τη διεύθυνση, το φύλλο/σχέδιο ή το τεμάχιο του ακινήτου.

Η υπηρεσία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, όπως την ημερομηνία κατά την οποία η οικοδομή χαρακτηρίστηκε επικίνδυνη, συνοπτική περιγραφή της επικινδυνότητας, οδηγίες προς το κοινό, καθώς και ένδειξη για το αν πρόκειται για διατηρητέο κτίριο.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας καλεί το κοινό να αξιοποιεί την ηλεκτρονική υπηρεσία, ώστε να ενημερώνεται έγκαιρα και να συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Αναζητήστε τις επικίνδυνες οικοδομές εδώ: https://eoal.org.cy/epikindyna-ktiria/