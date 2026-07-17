Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Έγκυος διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο στην Παρεκκλησιά
| Κύπρος

Δείτε με ένα κλικ αν μια οικοδομή είναι επικίνδυνη - Η νέα υπηρεσία του ΕΟΑ Λάρνακας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Νέα ψηφιακή υπηρεσία ενημερώνει τους πολίτες για τις επικίνδυνες οικοδομές

Σε λειτουργία βρίσκεται μέσω της ιστοσελίδας του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας η ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης επικίνδυνων οικοδομών, με στόχο την άμεση ενημέρωση των πολιτών και την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας.

Μέσα από την πλατφόρμα, οι πολίτες μπορούν εύκολα να ελέγξουν κατά πόσο μια οικοδομή έχει χαρακτηριστεί ως επικίνδυνη, πραγματοποιώντας αναζήτηση με βάση τον δήμο ή την κοινότητα, τη διεύθυνση, το φύλλο/σχέδιο ή το τεμάχιο του ακινήτου.

Η υπηρεσία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, όπως την ημερομηνία κατά την οποία η οικοδομή χαρακτηρίστηκε επικίνδυνη, συνοπτική περιγραφή της επικινδυνότητας, οδηγίες προς το κοινό, καθώς και ένδειξη για το αν πρόκειται για διατηρητέο κτίριο.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας καλεί το κοινό να αξιοποιεί την ηλεκτρονική υπηρεσία, ώστε να ενημερώνεται έγκαιρα και να συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Αναζητήστε τις επικίνδυνες οικοδομές εδώ: https://eoal.org.cy/epikindyna-ktiria/

 

Tags

ΕΟΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα