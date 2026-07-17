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Έγκυος διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο στην Παρεκκλησιά
| Κοινωνία

Έγκυος διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο στην Παρεκκλησιά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Εξαιτίας της σύγκρουσης, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας έκλεισε προσωρινά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυξημένη τροχαία κίνηση στην περιοχή.

Τη μεταφορά μίας εγκύου στο νοσοκομείο προκάλεσε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, στο ύψος της Παρεκκλησιάς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η έγκυος διακομίστηκε με ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Εξαιτίας της σύγκρουσης, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας έκλεισε προσωρινά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυξημένη τροχαία κίνηση στην περιοχή.

 

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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

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