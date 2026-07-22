Η νέα γενιά οδηγών της Toyota κυριάρχησε στο Ράλι Εσθονίας

Η TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, κατακτώντας μία εμφατική νίκη στο Ράλι Εσθονίας. Πρωταγωνιστής ήταν ο 24χρονος Φινλανδός Sami Pajari, ο οποίος μαζί με τον συνοδηγό του Marko Salminen πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στην κορυφαία κατηγορία του WRC. Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν από μόλις δύο χρόνια ο Pajari πραγματοποιούσε το ντεμπούτο του με το Toyota GR Yaris Rally1, ενώ στη συνέχεια κατέκτησε τον τίτλο του WRC2. Η φετινή του πορεία έδειχνε ότι η πρώτη νίκη ήταν θέμα χρόνου, αφού είχε ήδη ανέβει πέντε φορές στο βάθρο στους οκτώ προηγούμενους αγώνες της σεζόν.

Ο νεαρός Φινλανδός έδειξε από την πρώτη ειδική διαδρομή ότι βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση. Στις γρήγορες χωμάτινες ειδικές της Εσθονίας ήταν ασταμάτητος, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο και στις επτά ειδικές της Παρασκευής. Παρότι ο Oliver Solberg κατάφερε να διακόψει το σερί του το πρωί του Σαββάτου, ο Pajari απάντησε άμεσα, αυξάνοντας τη διαφορά του στα 25 δευτερόλεπτα πριν από την τελευταία ημέρα. Η βροχή που έκανε την εμφάνισή της την Κυριακή δεν επηρέασε τον ρυθμό του και τελικά πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με διαφορά 19,5 δευτερολέπτων από τον teammate του.

Ο Oliver Solberg. Παράλληλα, ήταν ο ταχύτερος τόσο στο Super Sunday όσο και στην Power Stage, συγκεντρώνοντας τους μέγιστους διαθέσιμους βαθμούς μπόνους.

Η Toyota είχε ακόμη έναν λόγο να χαμογελά, καθώς με τη νίκη του Pajari και τις προηγούμενες επιτυχίες των Kalle Rovanperä, Sébastien Ogier, Elfyn Evans και Oliver Solberg, όλοι οι οδηγοί της ομάδας έχουν πλέον πανηγυρίσει τουλάχιστον μία νίκη μέσα στο 2026, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο του GR Yaris Rally1.

Ο Sébastien Ogier ολοκλήρωσε τον αγώνα στην πέμπτη θέση, συγκεντρώνοντας πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα, ενώ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Elfyn Evans αντιμετώπισε τις δυσκολίες που δημιουργεί η πρώτη θέση εκκίνησης στους χωμάτινους αγώνες. Παρόλα αυτά, κατάφερε να αναρριχηθεί από την ένατη στην έκτη θέση, τερματίζοντας δεύτερος στο Super Sunday και τρίτος στην Power Stage, αυξάνοντας το προβάδισμά του στη βαθμολογία στους 25 βαθμούς.

Στο WRC2, δύο Toyota GR Yaris Rally2 ανέβηκαν επίσης στο βάθρο, με τους Teemu Suninen – Janni Hussi να τερματίζουν δεύτεροι και τους Roope Korhonen – Anssi Viinikka τρίτοι, ολοκληρώνοντας ακόμη ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για την ιαπωνική ομάδα.

Ο πρόεδρος της TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team, Akio Toyoda, συνεχάρη τον Pajari και τον Salminen για την πρώτη τους νίκη, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία αυτή ανταμείβει την επιμονή, τη θετική στάση και τη διάθεση του νεαρού οδηγού να εξελίσσεται συνεχώς. Παράλληλα, τόνισε πως η φιλοσοφία της Toyota δεν είναι να δημιουργεί ένα αυτοκίνητο για έναν μόνο πρωταθλητή, αλλά ένα αγωνιστικό που να δίνει σε όλους τους οδηγούς ίσες ευκαιρίες να διεκδικήσουν τη νίκη.

Επόμενος σταθμός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος είναι το Ράλι Φινλανδίας (30 Ιουλίου – 2 Αυγούστου), ο ταχύτερος αγώνας του θεσμού και ταυτόχρονα ο εντός έδρας αγώνας της TOYOTA GAZOO Racing, με έδρα το Jyväskylä.

Τελική κατάταξη

Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS) 2h31m16.5s Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR YARIS) +19.5s Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N) +53.8s Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N) +59.7s Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS) +1m32.9s Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS) +2m01.0s Mārtiņš Sesks/Renārs Francis (Ford Puma) +2m35.3s Esapekka Lappi/Enni Mälkönen (Hyundai i20 N) +3m02.3s Jon Armstrong/Shane Byrne (Ford Puma) +3m28.0s Robert Virves/Jakko Viilo (Škoda Fabia RS) +8m33.1s

Βαθμολογία Οδηγών

Elfyn Evans 177 Takamoto Katsuta 152 Sami Pajari 144 Sébastien Ogier 139 Oliver Solberg 130 Thierry Neuville 111 Adrien Fourmaux 111 Esapekka Lappi 25 Hayden Paddon 21 Yohan Rossel 20

Βαθμολογία Κατασκευαστών