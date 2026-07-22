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Λειτουργία κλιματιζόμενου χώρου για τις ευάλωτες ομάδες από Δήμο Λάρνακας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συγκεκριμένα, οι δημότες μπορούν να επισκέπτονται το Χρυσοστόμειο Μέλαθρο (Επιδαύρου 22-24) καθημερινά από τις 8:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ.

Σε λειτουργία θέτει ο Δήμος Λάρνακας κλιματιζόμενο χώρο φιλοξενίας για την προστασία των πολιτών από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και την αυξημένη υγρασία, καλώντας κυρίως τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού να αξιοποιήσουν τη σχετική υπηρεσία κατά τις ώρες λειτουργίας της.

Σε ανακοίνωση ο Δήμος Λάρνακας αναφέρει ότι «λόγω των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών και της ιδιαίτερα αυξημένης υγρασίας που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες, δημιουργώντας αποπνικτικές συνθήκες, ο Δήμος Λάρνακας, με κύριο στόχο την προστασία, την ασφάλεια και την ευημερία των δημοτών του, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, ανακοινώνει τη λειτουργία κλιματιζόμενου χώρου».

Συγκεκριμένα, οι δημότες μπορούν να επισκέπτονται το Χρυσοστόμειο Μέλαθρο (Επιδαύρου 22-24) καθημερινά από τις 8:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ. Όπως αναφέρεται, στον χώρο θα προσφέρονται δροσερά ροφήματα και ελαφρύ σνακ για την ανακούφιση των επισκεπτών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 99589641.

Μετά τις 3:00 μ.μ., προστίθεται, όσοι χρειάζονται υποστήριξη μπορούν να επικοινωνούν με τις Κοινωνικές Λειτουργούς του Δήμου στο τηλέφωνο 97875602 / 99241181. «Κατόπιν αξιολόγησης της κάθε περίπτωσης, θα γίνεται παραπομπή για περαιτέρω ενέργειες και υποστήριξη, ανάλογα με τις ανάγκες», σημειώνεται.

Ο Δήμος Λάρνακας «καλεί όλους τους δημότες να επιδεικνύουν αλληλεγγύη, ενημερώνοντας άτομα που ενδέχεται να έχουν ανάγκη για τη διαθεσιμότητα του κλιματιζόμενου χώρου, ιδιαίτερα ηλικιωμένους, άτομα που ζουν μόνα τους και άλλες ευάλωτες ομάδες».

ΚΥΠΕ

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