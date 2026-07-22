Ο αντιδήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς στη σκηνή

Η θεατρική παράσταση που διοργάνωσε χτες το Inner Wheel Club Πόλης Χρυσοχούς εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή βραδιά πολιτισμού, κοινωνικής προσφοράς και συγκίνησης, προσελκύοντας πλήθος κόσμου που κατέκλυσε το Δημοτικό Μέγαρο.

Ξεχωριστή ήταν η συμμετοχή του αντιδημάρχου Πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τα μέλη της θεατρικής ομάδας, συμβάλλοντας στην επιτυχία της παράστασης και στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη δύναμη της συνεργασίας και της συμπερίληψης.

Σε δημόσια τοποθέτησή του μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο αντιδήμαρχος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τις κυρίες του Inner Wheel Club για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν, τονίζοντας ότι η συμμετοχή του δεν αποτέλεσε απλώς έναν θεατρικό ρόλο, αλλά μια μοναδική εμπειρία γεμάτη δημιουργία, φιλία και συγκίνηση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις σχέσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των προβών, επισημαίνοντας ότι μέσα από τη συνεργασία δημιουργήθηκαν ακόμη πιο δυνατοί δεσμοί και φιλίες, στοιχεία που θεωρεί από τα σημαντικότερα κέρδη αυτής της διαδρομής.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μοιράστηκε και μια προσωπική του εμπειρία, αναφέροντας ότι, ως άτομο με αναπηρία, η πρόσκληση να συμμετάσχει στην παράσταση είχε ξεχωριστή σημασία.

Όπως σημείωσε, από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίστηκε ως ισότιμο μέλος της ομάδας, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι ο πολιτισμός ενώνει, καταρρίπτει εμπόδια και δίνει χώρο σε όλους να δημιουργήσουν και να εκφραστούν.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η παράσταση ανέδειξε έμπρακτα την αξία της συμπερίληψης, στέλνοντας το μήνυμα πως ο σεβασμός, η αποδοχή και η συνεργασία μπορούν να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Ο αντιδήμαρχος συνεχάρη όλους τους συντελεστές, τους διοργανωτές, τους εθελοντές και το κοινό για τη θερμή ανταπόκριση, σημειώνοντας ότι το παρατεταμένο χειροκρότημα και η κατάμεστη αίθουσα αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη επιβράβευση για τις προσπάθειες όλων.

Η εκδήλωση άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, επιβεβαιώνοντας ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει γέφυρα κοινωνικής συνοχής, προσφοράς και ουσιαστικής συμπερίληψης στην τοπική κοινωνία.