Πως απαντά ο Δήμος Λεμεσού στην Ελεγκτική για την έκθεση κόλαφο - «Η πλειονότητα των ευρημάτων αφορά την περίοδο 2017-2024»

Τη θέση της από τις αποφάσεις και τις πρακτικές που καταγράφονται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διαχωρίζει η σημερινή δημοτική αρχή Λεμεσού, τονίζοντας ότι η πλειονότητα των ευρημάτων αφορά την περίοδο 2017 με 2024.

Στην απάντησή του, ο Δήμος υπογραμμίζει ότι τα περισσότερα από τα ζητήματα που εντοπίστηκαν προηγήθηκαν της ανάληψης των καθηκόντων της παρούσας δημοτικής αρχής, σημειώνοντας ωστόσο ότι όλα θα εξεταστούν διεξοδικά και, όπου απαιτείται, θα ληφθούν διορθωτικά μέτρα.

Ο Δήμος αναφέρει ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και αντιμετωπίζει την έκθεση ως εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας του, την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής διοίκησης.

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταγράφει, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του προσωπικού, τις υπερωρίες, τις μετονομασίες θέσεων, τις προσωπικές μισθολογικές κλίμακες, τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και την παραχώρηση ωφελημάτων.

Σε σχέση με την τοποθέτηση εργατών σε μόνιμες και συντάξιμες θέσεις, ο Δήμος υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες θέσεις είχαν εγκριθεί από το αρμόδιο υπουργείο και παραπέμπει σε επιστολή που είχε αποστείλει προς τον Γενικό Ελεγκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Για τις μετονομασίες θέσεων και την παραχώρηση προσωπικών κλιμάκων, σημειώνει ότι έχει ήδη υπάρξει πλήρης συμμόρφωση, επικαλούμενος σχετική επιστολή ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2026.

Όσον αφορά τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, ο Δήμος αναφέρει ότι η συγκεκριμένη πρακτική έχει τερματιστεί.

Για τα προσωπικά ωφελήματα του προσωπικού, επιμένει ότι αυτά κατοχυρώνονται μέσω των συλλογικών συμβάσεων, τις οποίες ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει.

Στο θέμα των υπερωριών, η δημοτική αρχή αναγνωρίζει ότι απαιτείται η λήψη μέτρων και δηλώνει ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί ενέργειες για τον καλύτερο έλεγχο της υπερωριακής απασχόλησης.

Ο Δήμος σημειώνει ακόμη ότι για την πλειονότητα των παρατηρήσεων έχουν ήδη δοθεί διευκρινίσεις προς την Ελεγκτική Υπηρεσία, μέσω επιστολών που περιλαμβάνονται στην ειδική έκθεση.

Καταλήγοντας, η δημοτική αρχή δηλώνει ότι παραμένει στη διάθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και ότι θα αξιοποιήσει τις υποδείξεις της για τη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου.