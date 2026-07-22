Νέα τουρκική NAVTEX: Η Άγκυρα βγάζει το «Ορούτς Ρέις» για έρευνες στη διαδρομή του αγωγού προς τα κατεχόμενα

Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX στην Ανατολική Μεσόγειω για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς τα κατεχόμενα της Κύπρου.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος «Ορούτς Ρέις» θα πραγματοποιεί μέχρι τις 30 Αυγούστου έρευνες κατά μήκος της διαδρομής από την οποία σχεδιάζεται να διέλθει ο υποθαλάσσιος αγωγός.

Οι εργασίες για το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου άρχισαν μετά το «μνημόνιο» που υπέγραψαν στις 10 Ιουλίου η Τουρκία και το ψευδοκράτος.

Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ είχε ανακοινώσει ότι ο αγωγός θα έχει συνολικό μήκος 101 χιλιομέτρων. Από αυτά, τα 97 χιλιόμετρα θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα και τα υπόλοιπα τέσσερα στην ξηρά.

Η γραμμή σχεδιάζεται να συνδέσει το Αναμούρ της Μερσίνας με περιοχή ανατολικά της κατεχόμενης Κερύνειας.

Ο αγωγός θα είναι διπλής κατεύθυνσης, ώστε αρχικά να μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα, αλλά στο μέλλον να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τον Μπαϊρακτάρ, το σχέδιο θα μπορούσε μελλοντικά να επιτρέψει τη μεταφορά φυσικού αερίου που ενδεχομένως θα παραχθεί στην Κύπρο προς την Τουρκία και από εκεί προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Η Άγκυρα αποδίδει στον αγωγό ευρύτερο ρόλο στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Ανατολικής Μεσογείου, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τη μεταφορά ενεργειακών πόρων από άλλες χώρες της περιοχής προς την Ευρώπη.

Η νέα τουρκική NAVTEX επαναφέρει στο προσκήνιο το «Ορούτς Ρέις», το οποίο είχε βρεθεί στο επίκεντρο της έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το 2020.

Την περίοδο εκείνη, οι διαδοχικές NAVTEX και αντι-NAVTEX για σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο είχαν προκαλέσει σοβαρή κλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

ΚΥΠΕ