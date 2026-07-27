Νissan Global Award 2026 για τη Nissan Cyprus του Ομίλου Πηλακούτα

Η συνεχής προσπάθεια, η συνέπεια και η προσήλωση στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου οδήγησαν τη Nissan Cyprus, μέλος του Ομίλου Πηλακούτα, σε μία ακόμη κορυφαία διεθνή διάκριση. Η εταιρεία απέσπασε το Nissan Global Award 2026, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις που απονέμει η Nissan στο παγκόσμιο δίκτυο εισαγωγέων και αντιπροσώπων της. Το βραβείο απονεμήθηκε ως αναγνώριση των εξαιρετικών επιδόσεων της εταιρείας κατά το έτος 2025, κατατάσσοντάς την ανάμεσα στους «Best of the Best» του παγκόσμιου δικτύου της Nissan.

Η κορυφαία αυτή επιτυχία αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευση της Nissan Cyprus να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρίες υψηλών προδιαγραφών, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα ποιότητας της Nissan.

Η διάκριση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Κύπρο, επιβεβαιώνοντας ότι μια μικρή αγορά μπορεί να διακριθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, όταν υπάρχει όραμα, συνέπεια και προσήλωση στην αριστεία.

Mε το κύρος και την εγγύηση του Ομίλου Πηλακούτα.