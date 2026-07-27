Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία: «Για τρεις μήνες άκουγα τη Σαγκάη»,θριαμβευτική ασιατική πρεμιέρα για τον «Ήχο της Σαγκάης»

Με θερμή υποδοχή από το κινεζικό κοινό και εκτενή προβολή από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης της Κίνας πραγματοποιήθηκε η ασιατική πρεμιέρα του μνημειακού οπτικοακουστικού έργου «Ο Ήχος της Σαγκάης», σε σύνθεση και σκηνοθεσία του διεθνώς καταξιωμένου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Μάριου Ιωάννου Ηλία.

Ο δημιουργός, περιγράφοντας τη βαθιά καλλιτεχνική προσέγγισή του, δήλωσε χαρακτηριστικά στοn "Π" ΚΥΠΕ «Κάθε πόλη έχει τη δική της φωνή. Για τρεις μήνες άκουγα τη Σαγκάη», αποκαλύπτοντας ότι το έργο γεννήθηκε μέσα από μια μακρά διαδικασία βιωματικής ακρόασης και εξερεύνησης της ταυτότητας της κινεζικής μητρόπολης.

Η προβολή πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου στον κινηματογράφο Tianshan του Hongqiao Art Center στη Σαγκάη, σε τεχνολογία Dolby Atmos, ενώπιον κατάμεστης αίθουσας, προσφέροντας στους θεατές μια καθηλωτική εμπειρία, όπου η πρωτότυπη μουσική, οι αυθεντικοί ήχοι της πόλης και η κινηματογραφική εικόνα συνθέτουν ένα ενιαίο καλλιτεχνικό σύμπαν. Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα, συνέχισε ο μουσικοσυνθέτης, το έργο παρουσιάστηκε επίσης σε κατάμεστο Θέατρο Huiyin, όπου ο Μάριος Ιωάννου Ηλία ανέπτυξε τη φιλοσοφία, τη σύλληψη και τη δημιουργική διαδικασία πίσω από την παραγωγή.

Παράλληλα, στην Αρχαία Πόλη Sijing φιλοξενήθηκε φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στο έργο, παρουσιάζοντας στιγμές από τα παρασκήνια της δημιουργίας του. Όπως εξηγεί ο κ. Ηλία ο «Ήχος της Σαγκάης» έχει σχεδιαστεί ως μία «όπερα μιας κοσμόπολης», όπου ο πρωταγωνιστής δεν είναι άνθρωπος αλλά η ίδια η πόλη.

Χωρίς προφορικό διάλογο, η αφήγηση εξελίσσεται αποκλειστικά μέσα από την πρωτότυπη μουσική, τους φυσικούς ήχους του αστικού περιβάλλοντος και την κινηματογραφική εικόνα. Η Σαγκάη αποκαλύπτεται μέσα από την όπερα Kunqu, τα παραδοσιακά μουσικά όργανα, τις τελετές τσαγιού, την τέχνη του qipao, το θέατρο σκιών, τις παραδοσιακές αγορές, τους ναούς, την αρχιτεκτονική και τον αδιάκοπο παλμό της σύγχρονης μεγαλούπολης.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος ο συνθέτης, «Κάθε πόλη έχει τη δική της φωνή. Για τρεις μήνες άκουγα τη Σαγκάη», εξηγώντας ότι αφετηρία της σύνθεσης αποτέλεσε ένα σύντομο μουσικό μοτίβο της όπερας Kunqu, πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε μια σύνθεση για μεγάλη ορχήστρα κινεζικών και ευρωπαϊκών οργάνων, ορχήστρες guzheng και ruan, καθώς και τζαζ τρίο, αναδεικνύοντας τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά και τον σύγχρονο χαρακτήρα της πόλης. Η δημιουργία του έργου διήρκεσε 18 μήνες και κινητοποίησε 250 ερμηνευτές, περισσότερα από 30 καλλιτεχνικά, ακαδημαϊκά, πολιτιστικά και τεχνολογικά ιδρύματα, ενώ περιλάμβανε γυρίσματα σε 90 διαφορετικές τοποθεσίες, 6.574 οπτικοακουστικές καταγραφές, 718 ανεξάρτητα ηχητικά κανάλια και 19.431 φωτογραφίες. Ξεχωριστή καινοτομία της παραγωγής αποτελεί η ενσωμάτωση καταγραφών εγκεφαλικών κυμάτων μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην αρχή και στο τέλος της τρίμηνης παραμονής του συνθέτη στη Σαγκάη και στη συνέχεια μετατράπηκαν σε ηχητικό υλικό, αποτυπώνοντας τη μεταβολή που επέφερε στον δημιουργό η βαθιά επαφή του με το περιβάλλον και την ηχητική ταυτότητα της πόλης. Η παραγωγή υλοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του Τμήματος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Δημοτικής Διοίκησης Πολιτισμού και Τουρισμού της Σαγκάης, σε συνεργασία με κορυφαίους κινεζικούς πολιτιστικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων το Κονσερβατόριο της Σαγκάης, η Εθνική Κινεζική Ορχήστρα και το Κεντρικό Εργαστήριο Μουσικοθεραπείας με Τεχνητή Νοημοσύνη. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της εκτελεστικής παραγωγού Zhao Jinyu, εθνικής πρέσβειρας της Κίνας για την προώθηση της όπερας Kunqu.

Την κινηματογράφηση και το μοντάζ υπέγραψε ο Κωστής Νικόλας, ενώ την παραγωγή του ήχου ο Νικόλας Ηλία, σε συνεργασία με τον Iverson Zhende Xu και την εταιρεία Full Dimension, η οποία ανέλαβε τη χωρική επεξεργασία και απόδοση του ήχου. Ο Κύπριος μουσικοσυνθέτης ανέφερε πως η ασιατική πρεμιέρα του έργου προκάλεσε ευρεία απήχηση στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, με αφιερώματα και συνεντεύξεις στα SMG, KNews, Xinmin Evening News, Shanghai Observer, Jiefang Daily, China News Service και Forbes China. Σε εκτενή κριτική του, ο πολιτιστικός συντάκτης Wang Bojun χαρακτήρισε τον «Ήχο της Σαγκάης» ως «ένα πολιτιστικό ταξίδι που υπερβαίνει τον ιστορικό χρόνο και τα εθνικά σύνορα», τονίζοντας ότι μετατρέπει τον ήχο στον δραματουργικό και πνευματικό πυρήνα της αφήγησης και εξελίσσεται σε «μία επιστολή προς τον παγκόσμιο πολιτισμό».

Εξίσου θερμή ήταν και η αποτίμηση του διακεκριμένου Κινέζου σκηνοθέτη Teng Junjie, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο «ευρηματικό και ιδιαίτερο», σημειώνοντας ότι «το καλλιτεχνικό του όραμα, η κινηματογράφηση, η επεξεργασία, το μοντάζ, το χρώμα και η αλληλεπίδραση κίνησης και ακινησίας δημιουργούν αυθεντικά ακουστικά και οπτικά αποτελέσματα». Παράλληλα, εξήρε την ικανότητα του Μάριου Ιωάννου Ηλία να ανακαλύπτει μουσική ακόμη και σε ήχους που συνήθως περνούν απαρατήρητοι από την κίνηση μιας βεντάλιας μέχρι τον ρυθμό μιας μικρής τσαγιέρας χαρακτηρίζοντας τη δημιουργική του ματιά ριζικά πρωτότυπη. Σημειώνεται πως ο «Ήχος της Σαγκάης» αποτελεί το τρίτο έργο της διεθνούς σειράς του Μάριου Ιωάννου Ηλία που διερευνά την ακουστική ταυτότητα των πόλεων, μετά τον «Ήχο του Βλαδιβοστόκ» και τον «Ήχο του Κιότο», επιβεβαιώνοντας τη διεθνή παρουσία του Κύπριου δημιουργού και τη διαρκή αναζήτησή του για νέες μορφές μουσικής αφήγησης.