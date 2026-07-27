Συνάντηση Ολγκίν με Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό: «Στόχος του Γκουτέρες να ενθαρρύνει λαό και ηγέτες για διαπραγματεύσεις» (φώτος)

Η επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της τη Δευτέρα η Προσωπική του Απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Μιλώντας μετά από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η κ. Ολγκίν είπε ότι στη συνάντησή της με τον Πρόεδρο, «προετοιμάζουμε την επίσκεψη του ΓΓ» ο οποίος φθάνει απόψε.

«Η αποστολή του ΓΓ είναι να διευκολύνει, να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προχωρήσουν προς διαπραγματεύσεις», σημείωσε.

Και είναι για αυτό το λόγο που έρχεται, είπε, προσθέτοντας ότι ο ΓΓ επισκέπτεται την Κύπρο, «για σχεδόν δέκα χρόνια προωθεί και στηρίζει τις προσπάθειες για το Κυπριακό. Έρχεται με αυτόν τον σκοπό και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να σημειώσουμε κάποια πρόοδο», ανέφερε η κ. Ολγκίν.

Είπε επίσης ότι επέστρεψε από ένα μακρύ ταξίδι στις Βρυξέλλες και την Άγκυρα, όπου είχε «καλές συναντήσεις και συζητήσαμε όλα τα απαραίτητα ζητήματα που πρέπει να προχωρήσουν ώστε να υπάρξει πρόοδος».

Εξέφρασε επίσης τη χαρά της «που υποδεχόμαστε σήμερα το απόγευμα τον Γενικό Γραμματέα».

Η κ. Ολγκίν θα έχει στις 11 συνάντηση με τον Τ/Κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Από σήμερα, με την πρωινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν στο Προεδρικό Μέγαρο, ξεκινά μια ιδιαίτερα κρίσιμη εβδομάδα εντατικών επαφών στη Λευκωσία, η οποία θα κορυφωθεί με την παρουσία του ίδιου του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι κατά πόσον η νέα αυτή διπλωματική κινητικότητα θα καταφέρει να φέρει πιο κοντά την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού ή αν θα καταγραφεί ακόμα μία αποτυχημένη προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των δύο πλευρών.

Η άφιξη της κ. Ολγκίν στη Λευκωσία ακολουθεί έναν τελευταίο κύκλο επαφών της σε Άγκυρα και Βρυξέλλες, κατά τις οποίες επιχείρησε να διερευνήσει τα περιθώρια σύγκλισης πριν από τις συναντήσεις της εβδομάδας που ξεκινά σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ αναμένεται να ενημερώσει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τις θέσεις που μετέφερε η τουρκική πλευρά μέσω του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος φέρεται να μην απορρίπτει εκ προοιμίου την επιστροφή στον διάλογο, συνδέοντας ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη με ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Στο παρασκήνιο των επαφών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Άγκυρα εξακολουθεί να θέτει ζητήματα όπως η συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, η φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων εισόδου για Τούρκους πολίτες και η αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ - Τουρκίας. Πρόκειται για τη στρατηγική της τουρκικής διπλωματίας να εντάξει το Κυπριακό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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