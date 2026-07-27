Η Kia είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα αυτοκινήτων στο Top 10 της Ευρώπης

Τον Μάιο του 2026, η Kia παρέδωσε 49.382 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 14,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Η επίδοση αυτή είναι σχεδόν τετραπλάσια από τη συνολική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς, η οποία διαμορφώθηκε στο 3,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία της European Automobile Manufactures Association.

Η ισχυρή αυτή δυναμική μεταφράστηκε και σε αύξηση του μεριδίου αγοράς της Kia, το οποίο ανήλθε στο 4,3% σε ευρωπαϊκό επίπεδο (από 3,9%), ενώ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε στο 4,1% (από 3,6%). Συνολικά, για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, οι αγορές Kia αυξήθηκαν κατά 5,1%, ξεπερνώντας και πάλι τον μέσο όρο της αγοράς, που διαμορφώθηκε στο 4,1%.

Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα της εταιρείας αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης. Διαθέτοντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες γκάμες ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, η Kia ενισχύει σταθερά τη θέση της ως μία από τις κορυφαίες μάρκες μαζικής παραγωγής στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Η διαρκής ζήτηση για τη γκάμα των ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων της Kia μάς επιτρέπει να αναπτυσσόμαστε με ρυθμούς υψηλότερους από την αγορά. Η επιτυχία μας αντικατοπτρίζει τη δύναμη του brand, του δικτύου συνεργατών μας και της στρατηγικής μας στην ηλεκτροκίνηση», δήλωσε ο Πρόεδρος και CEO της Kia Europe, Soohang Chang.

Ισχυρές επιδόσεις των μοντέλων

Το Kia Sportage παρέμεινε το δημοφιλέστερο μοντέλο της εταιρείας με 16.072 πωλήσεις, διατηρώντας την ηγετική του θέση στην κατηγορία C-SUV. Ακολούθησαν τα Picanto (5.955 μονάδες), Stonic (4.868 μονάδες) και K4 (1.887 μονάδες).

Στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, η Kia κατέγραψε 15.443 πωλήσεις τον Μάιο, με το EV3 να πρωταγωνιστεί (4.770 μονάδες), ενώ σημαντική συμβολή είχαν και τα νέα EV4 (2.886 μονάδες), EV5 (2.499 μονάδες) και EV2 (2.464 μονάδες).

Συνολικά, οι πωλήσεις ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων (BEV, HEV και PHEV) ανήλθαν σε 30.995 μονάδες, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της Kia στην ηλεκτροκίνηση και την αυξανόμενη προτίμηση των Ευρωπαίων καταναλωτών για οχήματα με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων.

Με τη συνεχή διεύρυνση της γκάμας των ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων της και την παρουσία νέων προϊόντων στην αγορά, η Kia συνεχίζει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μετάβαση της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης προς την ηλεκτροκίνηση

Την Kia εκπροσωπεί στην Κύπρο η Loutsios Group με showrooms σε όλες τις πόλεις. Πληροφορίες στο www.kia.com.cy ή στο 25 576576