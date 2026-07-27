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Μετά το μπάχαλο στον αυτοκινητόδρομο: Στο τραπέζι μέτρα για ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύσκεψη για ταχεία αποκατάσταση κυκλοφορίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Σύσκεψη για τη δημιουργία ολοκληρωμένου προγράμματος ταχείας αντίδρασης για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πραγματοποιείται τη Δευτέρα το απόγευμα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, υπό τον αρμόδιο Υπουργό Κωνσταντίνο Φυτιρή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η σύσκεψη συγκαλείται με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού και θα αρχίσει στις 14:00.

Σε αυτήν θα συμμετάσχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, με αντικείμενο τον συντονισμό και τον καθορισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρμογή του προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, στις 15:00, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θα προβεί σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

 

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