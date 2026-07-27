Βλάβη στον αυτοκινητόδρομο; Το λάθος που κάνουν πολλοί οδηγοί

Έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα ότι σε αρκετές περιπτώσεις οδηγοί παραλείπουν να τοποθετήσουν την προβλεπόμενη κόκκινη αντανακλαστική τριγωνική πινακίδα, όταν για οποιοδήποτε λόγο αφήνουν στάσιμο το όχημά τους στη λωρίδα ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου.

Η παράλειψη αυτή δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους χρήστες του δρόμου, καθώς απουσιάζει η αναγκαία προειδοποιητική σήμανση.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε περίπτωση που ένα όχημα σταθμεύει στη λωρίδα ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου και γενικά στο οδικό δίκτυο που βρίσκεται εκτός των κατοικημένων περιοχών, επιβάλλεται η τοποθέτηση, σε απόσταση πενήντα μέτρων περίπου από το πίσω μέρος του οχήματος, κόκκινης αντανακλαστικής τριγωνικής πινακίδας.

Σε κατοικημένες περιοχές η απόσταση αυτή έχει οριστεί στα έξι μέτρα, περίπου.

Επίσης, στη νομοθεσία καθορίζεται πως όταν μέρος του οχήματος προεξέχει στις λωρίδες κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου, θα πρέπει να ειδοποιείται αμέσως η Αστυνομία, οπότε ο οδηγός ή το πρόσωπο που έχει τον έλεγχο ή την ευθύνη του οχήματος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της.

Διευκρινίζεται παράλληλα, πως όταν όχημα το οποίο οδηγείται στον αυτοκινητόδρομο σταματήσει λόγω μηχανικής βλάβης ή άλλης έκτακτης ανάγκης, το όχημα θα πρέπει να μετακινείται προς τη λωρίδα ασφαλείας, όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Εκεί μπορεί να παραμείνει στάσιμο για διάστημα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις είκοσι τέσσερις ώρες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, κανένα μέρος του οχήματος δεν θα πρέπει να εμποδίζει ή να συνιστά κίνδυνο για άλλα οχήματα που χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο.

Οι παραβάσεις αναφορικά με την παράλειψη τοποθέτησης αντανακλαστικής τριγωνικής πινακίδας ρυθμίζονται εξωδίκως με το ποσό των €50.