Η Mercedes γιορτάζει τρεις δεκαετίες ως το επίσημο Safety Car της Formula 1

Η Mercedes-Benz συμπληρώνει φέτος τριάντα χρόνια συνεχούς παρουσίας σαν προμηθευτής των επίσημων Safety Car και Medical Car της Formula 1, σηματοδοτώντας μία από τις πιο μακροχρόνιες και επιτυχημένες συνεργασίες στην ιστορία του κορυφαίου μηχανοκίνητου θεσμού. Αυτό που ξεκίνησε το 1996 ως μια προσωρινή λύση εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του συστήματος ασφαλείας της Formula 1. Η αρχή έγινε στις 30 Ιουνίου 1996, στο Grand Prix Γαλλίας στο Magny-Cours, όταν η Mercedes-Benz C 36 AMG ανέλαβε για πρώτη φορά τον ρόλο του Official FIA Formula 1 Safety Car. Η Formula 1 αναζητούσε τότε ένα ενιαίο και υψηλών προδιαγραφών αυτοκίνητο ασφαλείας που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του πρωταθλήματος. Η Mercedes-Benz, σε συνεργασία με τον τότε επικεφαλής του μηχανοκίνητου αθλητισμού Norbert Haug, έδωσε τη λύση και έθεσε τις βάσεις μιας συνεργασίας που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Από τότε μέχρι σήμερα, δεκατρία διαφορετικά μοντέλα Mercedes-Benz και Mercedes-AMG έχουν αναλάβει τον ρόλο του Safety Car, συμμετέχοντας σε περισσότερα από 500 Grand Prix. Παράλληλα, η εταιρεία παρέχει από το 1996 και το Official FIA Medical Car, ενισχύοντας ουσιαστικά το συνολικό πλαίσιο ασφάλειας των αγώνων. Όλα τα αυτοκίνητα ασφαλείας και ιατρικής υποστήριξης χρησιμοποιούν κινητήρες Mercedes-AMG, εξασφαλίζοντας κορυφαίες επιδόσεις όταν οι συνθήκες απαιτούν άμεση επέμβαση.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία έχει διαδραματίσει ο Bernd Mayländer. Από το 2000 βρίσκεται σταθερά πίσω από το τιμόνι του Safety Car και έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της Formula 1. Με περισσότερα από 500 Grand Prix στο ενεργητικό του, έχει αναλάβει εκατοντάδες εξόδους στην πίστα, οδηγώντας το μονοθέσιο πεδίο με απόλυτη ακρίβεια και χωρίς ούτε ένα σοβαρό λάθος σε τρεις δεκαετίες παρουσίας.

Η τεχνολογία των Safety Car εξελίχθηκε θεαματικά αυτά τα χρόνια. Από την C 36 AMG των 280 ίππων, η σκυτάλη πέρασε σε εμβληματικά μοντέλα όπως οι CLK 55 AMG, SL 55 AMG, SLS AMG, AMG GT S και AMG GT R, για να φτάσουμε σήμερα στη Mercedes-AMG GT Black Series των 730 ίππων, η οποία υπηρετεί τον θεσμό από το 2022. Παράλληλα, εξελίχθηκαν συνεχώς η αεροδυναμική, τα ηλεκτρονικά συστήματα, ο φωτισμός, οι επικοινωνίες και ο εξοπλισμός ασφαλείας, ώστε να ανταποκρίνονται στις ολοένα υψηλότερες απαιτήσεις της Formula 1. Τα επίσημα Safety Car της Mercedes έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 300 εμφανίσεις στην πίστα, έχουν καλύψει πάνω από 1.000 γύρους υπό καθεστώς Safety Car και έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση της ασφάλειας σε εκατοντάδες αγώνες.