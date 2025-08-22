Έρχεται μεγάλο deal στην αυτοκίνηση - Σε συζητήσεις για πιθανή συνεργασία BMW και Mercedes

Mercedes-Benz και BMW μοιράζονται μία από τις πιο ιστορικές αντιπαλότητες στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Όμως, τα σημεία των καιρών, η πολύ πιο αργή -από ό,τι υπολόγιζαν- μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και η απόφαση επέκτασης της ζωής των θερμικών μοντέλων τις αναγκάζουν να βρουν κοινό σημείο.

Όπως αναφέρει το newsauto.gr, το ρεπορτάζ του γερμανικού Manager Magazin σημειώνει πως η πιθανή αυτή συμμαχία θα δει την BMW να προσφέρει τους νέας γενιάς τετρακύλινδρους βενζινοκινητήρες της στην Mercedes -ίσως σε κάποιες περιπτώσεις και κιβώτια ή ολόκληρα υβριδικά συστήματα- για μοντέλα, όπως η νέα CLA και οι GLA, GLB, C-Class, E-Class, GLC και η «baby G-Class».

Σύμφωνα με το βρετανικό Autocar, οι δύο γερμανικοί κολοσσοί βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και κατά επέκταση τον σχεδιασμό αυτής της συνεργασίας. Μάλιστα, οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται πριν το τέλος του 2025!

Άνθρωπος της BMW σχολίασε το γεγονός στο βρετανικό Μέσο, λέγοντας πως η συμφωνία μεταξύ των δύο μεγάλων αντιπάλων χαρακτηρίζεται από τους εμπλεκόμενους ως «ένα στρατηγικό βήμα για την μείωση του κόστους εξέλιξης».

Αυτή η κίνηση θα βοηθούσε σημαντικά την Mercedes να εναρμονιστεί με τις προδιαγραφές Euro 7 και ουσιαστικά να συνεχίσει να διαθέτει μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Επιπλέον, η εταιρεία από τη Στουτγκάρδη θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να επικεντρωθεί περισσότερο στην εξέλιξη των εξακύλινδρων και οκτακύλινδρων συνόλων της, οι οποίοι κινούν τα πιο μεγάλα και πιο ακριβά μοντέλα της.

Στην παρούσα φάση, η Mercedes χρησιμοποιεί τον κινητήρα M252 ο οποίος είναι turbo τετρακύλινδρος με χωρητικότητα 1.500 κ. εκ. Εξελίσσεται στη Γερμανία, αλλά παράγεται από την Horse στην Κίνα, η οποία αποτελεί κοινοπραξία των Geely και Renault.

Το συγκεκριμένο μοτέρ συνεργάζεται αρμονικά με ήπια υβριδικά συστήματα, όμως η μηχανολογική του φύση δεν του επιτρέπει να μπει σε τεχνολογίες όπως plug-in hybrid ή range-extender. Ένα κενό που τα μοτέρ της BMW μπορούν να καλύψουν.

Ήδη φημολογείται πως ο δίλιτρος turbo B48 κινητήρας των Βαυαρών, ο οποίος παράγεται στο εργοστάσιο του Steyr στην Αυστρία, θα χρησιμοποιηθεί από την Mercedes. Διότι το μοτέρ αυτό της BMW μπορεί να εξασφαλίσει στην «Merc» ευελιξία ως προς τις τεχνολογίες κίνησης των μικρότερων μοντέλων της.

Εφόσον οι δύο luxury μάρκες δώσουν τα χέρια, θα είναι η πρώτη φορά που δύο από τις πιο ιστορικές και ανταγωνιστικές μάρκες της Γερμανίας θα συνεργαστούν σε επίπεδο κινητήρων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον των θερμικών μοντέλων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Επίσης, η συνεργασία τους αναμένεται να επεκταθεί και σε επίπεδο παραγωγής. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και εκτός αυτής. Ήδη μεταξύ τους συζητούν την πιθανότητα για παραγωγή κινητήρων στις ΗΠΑ, ώστε αμφότερες οι εταιρείες να γλιτώσουν τους δασμούς και να μοιραστούν τα κόστη σε μία αγορά όπου πουλάνε πολύ.

Πηγή: newsauto.gr