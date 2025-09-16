H Honda αποκάλυψε τους καλύτερους δρόμους για οδήγηση στην Ευρώπη

Η Honda δημιούργησε τον απόλυτο διαδραστικό χάρτη με τους καλύτερους ευρωπαϊκούς δρόμους για οδήγηση, προκειμένου να γιορτάσει το μεγάλο φινάλε των πωλήσεων του Civic Type R στην Ευρώπη, μετά από σχεδόν 30 χρόνια παρουσίας.

Dream Drives

Με πάνω από 120 εντυπωσιακές διαδρομές σε 25 χώρες, αυτός ο διαδραστικός χάρτης επιτρέπει στους οδηγούς να ανακαλύψουν, εφόσον δε γνωρίζουν, συναρπαστικά «κομμάτια» του οδικού δικτύου, εμβληματικές διαδρομές και μερικά κρυμμένα διαμάντια, ούτως ώστε να απολαύσουν στο έπακρο, τη βόλτα τους σε αυτούς με το «πολεμικό» Civic Type R.

Με την ονομασία «Honda Dream Drives», οι διαδρομές αυτές, εκτείνονται από το βόρειο άκρο της Σκωτίας στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τα νότια της Ισπανίας, και η καθεμία έχει επιλεγεί προσεκτικά για να προσφέρει τα πάντα: Από υπέροχες στροφές μέχρι θέα που κόβει την ανάσα.

Οι διαδρομές μπορούν να εξερευνηθούν ανά θεματική ενότητα (παράκτια, ορεινή, χώρα κ.ο.κ) με την όλη διαδραστική εμπειρία να ενισχύεται περαιτέρω με τη συμβατότητα της εφαρμογής με το Apple CarPlay και το Android Auto.

Με εμβληματικές διαδρομές όπως το Stelvio Pass στην Ιταλία, το Transfăgărăşan στη Ρουμανία, το Vršič Pass στη Σλοβενία, έως το ηφαιστειακό κομμάτι του Káli-medence στην Ουγγαρία, κάθε διαδρομή είναι επιλεγμένη πολύ προσεκτικά από τους ανθρώπους της Honda αλλά και από ιδιοκτήτες του Type R!

Μέσα όμως σε αυτές τις 120 μοναδικές διαδρομές υπάρχει και μία ελληνική! Η οποία διασχίζει τα βουνά της Πίνδου, περνά από τα Ζαγοροχώρια και καταλήγει στα Γρεβενά. Μήκους 157,6 km, είναι βέβαιο ότι θα σας προσφέρει τη μέγιστη ευχαρίστηση, σε ένα «ταξίδι» διάρκειας 4 ωρών και κάτι…

Ο διαδραστικός χάρτης «Dream Drives» είναι διαθέσιμος εδώ (www.hondadreamdrives.com) για όσους θέλουν να ρίξουν μια ματιά ή ακόμα καλύτερα για να προγραμματίσουν το επόμενο τους ταξίδι!

